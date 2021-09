Safari heeft in macOS Monterey en iOS 15 talloze nieuwe functies gekregen. Op de Mac heeft het design voor de tabbladen een flinke make-over gekregen. De tabbladen zijn onderdeel van de adresbalk en het bovenste deel kleurt ook mee met het ontwerp van de website. Maar macOS Monterey komt voorlopig nog niet uit. Toch kun je nu al de verbeteringen proberen met Safari 15 voor macOS Big Sur en macOS Catalina.



Safari 15 beschikbaar voor macOS Big Sur en Catalina

Mocht je na het installeren van de update niet kunnen wennen aan de nieuwe tabbladen, dan kun je weergave van de Safari-tabbladen wijzigen. Je kan kiezen tussen een compacte weergave, waarbij de tabbladen dus op dezelfde regel staan als de adresbalk, of de afzonderlijke weergave. Wil je liever een ontwerp dat meer lijkt op Safari 14, kies dan voor Afzonderlijk.

Verder zijn in Safari 15 ook de tabgroepen nieuw. Daarmee kun je meerdere tabbladen met elkaar combineren. Denk bijvoorbeeld aan een reeks tabbladen voor je werk of een verzameling tabbladen voor privé. Deze tabgroepen synchroniseren ook met de iPhone en iPad in iOS 15.

Dit zijn de volledige releasenotes van Safari 15 voor Mac:

Safari Safari 15 biedt snellere prestaties, verbeterde beveiliging en de volgende nieuwe functies:

Tabgroepen helpen je bij het bewaren en ordenen van je tabbladen en bij het eenvoudig openen ervan op verschillende apparaten

Opnieuw ontworpen tabbladen hebben een rondere en meer uitgesproken weergave en nemen de kleur van de webpagina over

Met de optie voor een compacte tabbladbalk wordt er meer van je webpagina op het scherm weergegeven

‘Upgrade naar HTTPS’ schakelt sites automatisch over van HTTP naar het veiligere HTTPS, indien beschikbaar Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/HT201222.

Het installeren van de update is heel eenvoudig. Ga naar Systeemvoorkeuren > Software-update en de nieuwste versie komt vanzelf in beeld.