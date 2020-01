Sinds de introductie van Apple Arcade afgelopen jaar is er een berg aan toffe titels te spelen op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Gamen op een iPhone kan vanwege het gebrek aan knoppen echter een stuk lastiger zijn, helemaal als precisie om de hoek komt kijken. Er zijn wel allerlei gamecontrollers voor iPhone beschikbaar en Razer heeft daar nu zijn eigen nieuwe versie voor aangekondigd. De Razer Kishi doet sterk denken aan de Nintendo Switch.



Razer Kishi aangekondigd

De controller bestaat, net uit de Joy-Cons van de Nintendo Switch, uit twee delen. Je bevestigt elk deel aan de zijkant van je iPhone. De Kishi maakt verbinding via Lightning, waardoor je dus de controller zelf niet op hoeft te laden. Mocht je je iPhone tijdens het spelen op willen laden, dan gebruik je de ingebouwde Lightning-poort van de controller zelf.

De Razer Kishi heeft een volledige lay-out met vier actieknoppen, schouderknoppen, twee analoge sticks die klikbaar zijn en een vierpuntsdruktoets. Speel je veel op de Nintendo Switch, pas dan op dat de A- en B- en X- en Y-knoppen omgedraaid zijn. De controller is geschikt voor games die werken met MFi-controllers. Dat is het geval bij veel Apple Arcade-games. De Razer Kishi is gebaseerd op de eerdere Junglecat-controller van hetzelfde merk. Voor de Kishi heeft het bedrijf samenwerkt met GameVice.

De Razer Kishi komt begin 2020 op de markt. De prijs is nog niet officieel, maar verwacht een prijs van rond de €100. De controller is geschikt voor alle recente iPhones: van de iPhone 6 tot en met de iPhone 11 Pro Max. Er komt ook een aparte Android-versie voor diverse Android-smartphones. Bekijk ook onze round-up van CES-aankondigingen voor Apple-gebruikers.