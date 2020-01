Afgelopen december startte Plex met een gratis streamingdienst. Het verdienmodel bestaat uit het verplicht kijken van advertenties. Ook het aanbod is bescheidener dan die van grote diensten zoals Netflix. We zien daarom niet de grootste producties uit Hollywood.



Plex focust meer op streaming on demand

Het wordt deze week tijdens CES 2020 duidelijker wat Plex voor ogen heeft. Tegenover TechCrunch meldt het bedrijf dat het ook content wil aanbieden zonder het zelf te moeten hosten. Dat zullen ze doen door zogenaamde deep links te ondersteunen. Met een dergelijke functie zal Plex meer op de TV-app van Apple lijken. Dat is mogelijk goed nieuws voor de gebruiker, mits ze het juist aanpakken.

Bekijk ook Plex start gratis videostreamingdienst met films en series Plex is vandaag begonnen met een nieuwe streamingdienst. Kijk nu gratis films en series, maar met advertenties. Het aanbod bestaat uit films van een aantal filmstudio's.

Een deep link komt voor wanneer de gebruiker naar een film zoekt die Plex zelf niet aanbiedt, maar een andere dienst (zoals Netflix) wel. De gebruiker wordt dan vanuit Plex doorgestuurd naar de Netflix-app. Dit doet de TV-app ook met sommige diensten.

Plex wil verder gaan dan dat. Het bedrijf wil ook de mogelijkheid bieden om te betalen voor andere diensten via Plex. Voor jou als gebruiker is dat erg overzichtelijk, want alles gaat op die manier via Plex. Dat betekent dus één factuur en één app waar je alles vindt. Tenslotte wil Plex ook films gaan verhuren zoals Apple al jaren doet.

Met deze functies legt Plex de focus meer op streaming en minder op het opslaan van eigen content door gebruikers. Dat is ook de insteek van Apple met de TV-app. Als Plex iets mag leren van Apple is dat het belangrijk is om duidelijk aan te geven waar je als gebruiker wel en niet extra voor moet betalen. De TV-app is op dat gebied nog vrij onduidelijk door de verschillende bronnen van films en series.

Bekijk ook TV-app: dit moet je weten over Apple's vernieuwde TV-app De TV-app is een app op Apple-apparaten, zoals de iPhone, iPad en Apple TV. Met de TV-app kijk je naar films en series, van bijvoorbeeld de iTunes-store. Welke opties zijn er in de TV-app en welke content vind je er?

Nieuwe functies misschien niet in Nederland

Plex CEO Keith Valory meldt tegenover TechCrunch dat niet alle functies tegelijk zullen komen. Hij stelt voorop dat de streamingdienst met advertenties eerst een groter aanbod moet hebben voordat het bedrijf zich focust op het implementeren van nieuwe functies. De volgorde waarin functies worden uitgerold is ook nog niet bekend. Dat wordt onder andere bepaald door feedback van gebruikers.

“Als de functies eerder komen dan verwacht is dat natuurlijk ook goed”, zegt Valory. Maar over wereldwijde beschikbaarheid wordt niet gesproken. Het is nu zo dat niet alle functies van Plex overal beschikbaar zijn. Zoals wel meer bedrijven doen zijn sommige onderdelen alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is daarom nog maar de vraag of deep linking en het verhuren van films ook in Nederland komt.

In de filmwereld spelen een heleboel regels en voorwaarden die streng zijn vastgelegd in contracten. Dat is ook een reden waarom het aanbod van Netflix in ieder land anders kan zijn. Plex heeft dit dus niet helemaal zelf in de hand.