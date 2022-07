Apple zou minstens drie prototypes van een nieuwe grote iMac gemaakt hebben, in verschillende configuraties. Eén van die modellen was een 27-inch variant met een zwarte behuizing. Maar waar blijft die grote nieuwe iMac?

In 2021 vernieuwde Apple de iMac met een gloednieuw design. En dat was wel nodig ook, want de modellen daarvoor hadden al sinds 2012 hetzelfde uiterlijk. Maar Apple bracht slechts één formaat uit, namelijk de 24-inch iMac. Deze verving uiteindelijk zowel de 21,5- als 27-inch iMac. En na het stopzetten van de laatste Intel iMac met 27-inch scherm, bleven fans van de grootste iMac hopeloos achter. Waar blijft toch de opvolger van de grote iMac, maar dan met een nieuw ontwerp en Apple Silicon-chip? Er gingen geruchten over een grote iMac (Pro) voor 2022, maar die lijkt dit jaar niet meer te komen. Het goede nieuws is dat er nog wel een grotere iMac in ontwikkeling zou zijn, zo blijkt ook uit drie prototypes die Apple in 2021 had.



‘Deze prototypes van een grote 27-inch iMac had Apple’

De informatie over drie prototypes is afkomstig van een gebruiker van het MacRumors-forum met de naam Amethyst. Nu denk je misschien: waarom moeten we informatie van een willekeurige forumgebruiker geloven? Het was deze zelfde gebruiker die daags voor de aankondiging van de Mac Studio afgelopen maart als eerste specs wist te delen over dit nieuwe model. Ook de naam wist hij goed te voorspellen. Dat geeft hem dus een bepaalde vorm van betrouwbaarheid, al moet je altijd alle informatie over onaangekondigde producten met de nodige korrel zout nemen. Waar hij zijn informatie vandaan heeft is niet helemaal duidelijk, maar hij spreekt zelf van een ‘kennis’.

De informatie over de drie prototypes van een grotere iMac heeft hij al in maart op het MacRumors-forum gepost (in dezelfde periode als de info over de Mac Studio), maar is nu pas naar boven komen drijven. Hij zegt dat Apple in augustus 2021 een 27-inch iMac met M1-chip als prototype had, met hetzelfde ontwerp als de laatste 27-inch Intel-versie. Het tweede prototype in diezelfde periode is een 27-inch iMac met M1 met hetzelfde design als de nieuwste 24-inch iMac. Het derde en meest interessante prototype is een 27-inch iMac met het nieuwe design van de 24-inch versie, maar dan met een XDR-display, M1 Max-chip en een zwarte afwerking. Dit prototype zou uit november 2021 zijn.

Het is niet ondenkbaar dat als Apple een 27-inch versie uit gaat brengen, dat de behuizing dan donkerder is dan van de gewone 24-inch iMac. De vorige (en enige) generatie van de iMac Pro was ook de enige iMac in spacegrijs. Bovendien zie je vaker dat Apple voor meer professionele apparaten wat donkerdere en minder uitgesproken kleuren gebruikt, zoals bij de MacBook Pro en iPad Pro. Een M1 Max-chip lijkt ook een logische keuze te zijn en met een XDR-display kan dit model zich nog meer onderscheiden van de 24-inch versie dan alleen in het formaat en prestaties.

Volgens de laatste geruchten werkt Apple aan een nieuwe grotere en krachtigere iMac met M3 Pro- en M3 Max-chip. Dit doet vermoeden dat dit model nog wel even op zich laat wachten en misschien pas eind 2023 of begin 2024 uit zou moeten komen. Lees ook ons artikel over de mogelijke release van een grotere iMac Pro.