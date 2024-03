Onderzoeksbureau Kantar heeft in 12 Europese landen onderzoek gedaan naar tweedehands smartphones. Ook Nederland zit erbij. Dankzij inruilprogramma's zijn Nederlanders steeds meer bereid om een tweedehands iPhone of andere smartphone te kopen, blijkt uit de cijfers.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Recommerce, een Franse handelsonderneming op het gebied van refurbished smartphones, die in heel Europa actief is. Ze verzorgen de inruil voor webwinkels zoals Bol.com, providers zoals KPN en telecomwinkels zoals Mobiel.nl. Als je bij dergelijke partijen je telefoon inruilt, zorgt Recommerce voor de waardebepaling en de verdere afwikkeling. De ingeleverde toestellen komen opgeknapt als refurbished iPhone weer in de winkel te liggen, bijvoorbeeld hier bij Vodafone. Omdat Recommerce nogal een dikke vinger in de pap heeft als het om inruil en hergebruik van smartphones gaat, hebben ze een goed indruk wat er in de verschillende landen speelt.

Verkochte smartphones in Nederland: 83% is nieuw, 17% is gebruikt

Het is de derde keer op rij dat Kantar onderzoek doet naar de Nederlandse en Europese markt voor tweedehands smartphones. Gebruikte smartphones zijn in Nederland goed voor ongeveer 17% van de verkochte toestellen, terwijl de overige 83% nieuw wordt aangeschaft. Deze cijfers liggen in lijn met het Europese gemiddelde.

Uit de cijfers blijkt dat 40% van de Nederlanders wel eens een tweedehands smartphone heeft gekocht van een professionele partij of particulier. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het percentage nog op 35% lag. De belangrijkste reden voor Nederlanders om voor tweedehands te kiezen is logischerwijze de prijs (65%), gevolgd door hergebruik en recycling (42%), de wens om over te stappen naar een beter model (19%) of garantie (17%). Die laatste optie zal vooral gelden, voor garantie op refurbished iPhones, want bij particuliere verkoop geldt immers garantie tot aan de deur. In heel Europa is 67% de doorslaggevende factor om voor tweedehands te gaan, dus Nederland ligt daarmee in lijn.

Nederlanders bewaren hun toestel vooral

Maar om voldoende aanbod te hebben van tweedehands en refurbished toestellen, moeten mensen natuurlijk wel bereid zijn om hun toestel in te leveren. 35% van de Nederlanders heeft wel eens een oude smartphone doorverkocht en daarmee staan we binnen Europa op nummer 1. Daarnaast zegt 36% van de Nederlanders van plan te zijn om hun huidige smartphone door te verkopen. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, want toen lag het nog op 26%.

De testerende toestellen worden bewaard (38%), gerecycled (10%) of weggegeven (13%). Opgeteld krijgt dus bijna de helft van de toestellen een tweede leven, hetzij door te verkopen of door weg te geven. Als je alle percentages optelt blijft er ongeveer 4% over, waarvan we niet weten wat daarmee gebeurt. Weggegooid? Zoekgeraakt?

Groeiende acceptatie voor gebruikte modellen

Volgens Recommerce laten de cijfers zien dat refurbished smartphones onder Nederlandse consumenten steeds meer geaccepteerd zijn. Ze denken dat hun eigen inruilprogramma daarin een sleutelrol speelt (al zal het inruilprogramma van Apple ook best wat impact hebben). “Ons inruilprogramma speelt een sleutelrol in de bevordering van de circulaire economie, door het inruilen van oude apparaten aantrekkelijker en toegankelijker te maken”, aldus Ab Seghrouchni, Country Manager bij Recommerce. “Dit bericht bevestigt de toenemende interesse in refurbished smartphones onder Nederlanders, wat wijst op onze gezamenlijke bereidheid voor een groenere toekomst.”

Bekijk ook iPhone inruilen bij Apple: dit krijg je ervoor Overweeg je je iPhone in te leveren bij Apple in ruil voor een waardebon of korting? Check dan hier wat je op dit moment kunt krijgen voor je iPhone en waar de prijs van afhankelijk is.

In onderstaande infographic zie je deze cijfers nog eens uitgewerkt.