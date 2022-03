Wat zou jij doen als Apple een iPhone 14-serie uitbrengt waarvan de processors verschillen? Zou jij hoe dan ook de duurdere iPhone kopen voor de beste chip? Of ben je over te halen om een standaard iPhone 14 te nemen, ook als er een chip van vorig jaar in zit? Laat het weten in onze poll!

Het gerucht gaat rond dat Apple van plan zou zijn om in de iPhone 14-serie twee soorten chips te gebruiken. De gewone iPhone 14 krijgt dezelfde A15 Bionic-chip krijgen als de iPhone 13. Alleen als je een iPhone 14 Pro koopt, krijg je Apple’s aankomende A16 Bionic-chip. Apple deed dat in 2013 ook al eens, toen de iPhone 5s en iPhone 5c met chips van verschillende generaties werden uitgebracht. Maar toen waren de twee toestellen niet zo nauw met elkaar verbonden: de iPhone 5c was het toenmalige instapmodel van plastic dat veel meer te vergelijke nis met de iPhone SE van tegenwoordig. Bij de iPhone 14-modellen gaat het om dezelfde serie die tot nu toe qua specs en uiterlijk dicht bij elkaar hebben gelegen.



Poll: vind jij een vorige generatie chip acceptabel?

Omdat de iPhone 14-serie nog moet worden aangekondigd, weten we niet hoe groot de verschillen zullen zijn tussen A15 en A16. Toch vermoeden we dat er geen wereld van verschil zal zijn, als je kijkt naar de prestaties van de A-serie chips in afgelopen jaren.

We verwachten dat Apple vooral camerafuncties exclusief zal maken voor de iPhones met een A16-chip. Meestal gaat het om prestaties voor fotograferen in het donker, betere beeldkwaliteit en/of realistischere kleuren. Mogelijk zijn er nog verrassingen die te maken hebben met indrukwekkende AR/VR-prestaties. Zo is het mogelijk dat de aanstaande AR/VR-bril minimaal een A16-chip vereist. Maar op dit moment is het nog speculeren.

Hieronder is een vermoedelijke CAD-tekening van de iPhone 14 te zien.

Apple zal vermoedelijk in september de iPhone 14-serie onthullen. Volgens het gerucht over de twee chips krijgt de iPhone 14 wel wat meer werkgeheugen dan de iPhone 13, maar zul je voor alle prestatieverbeteringen een iPhone 14 Pro moeten kopen. Naarmate meer details op tafel komen, houden we je bij iCulture uiteraard op de hoogte.