The Smart Ones #8: De sterfelijkheid van je smartphone

In aflevering 8 van The Smart Ones praten we erover hoe lang een smartphone eigenlijk moet meegaan. Hoe lang moet een fabrikant nieuwe functies en beveiligingsupdates blijven aanbieden? En hoe duur is zo'n update eigenlijk?

#8: De sterfelijkheid van je smartphone

Hoe trouw je telefoon ook is, op een dag moet ‘ie worden vervangen. Maar wanneer? Daar verschillen consumenten en fabrikanten nogal van mening over. Deze week in The Smart Ones alles over de levensduur van je hardware, hoe lang je recht hebt op updates, en of dat eerlijk is of niet.



