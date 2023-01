Reality Pro concept

Het concept is gemaakt door 3D-artiest Ahmed Chenni uit Algerije, als onderdeel van een wedstrijd. Die wedstrijd werd georganiseerd door Freelance.com, dat freelancers in contact brengt met opdrachtgevers. Designers kunnen hun skills hier voor het voetlicht brengen en dat is precies wat Ahmed heeft gedaan: zijn concept van een Reality Pro-bril won met glans van alle inzendingen. Het is volgens de organisator “een wereldklasse ontwerp” en “werkelijk uitmuntend 3D-design”.



Of je dit het ultieme ontwerp voor een dergelijke headset vindt, of meer een skibril met de hoofdband van de AirPods Max erop gemonteerd, is een persoonlijke kwestie. Maar feit is wel dat heel wat designers er oren naar hadden om een dergelijke headset te ontwerpen. Op de website zijn alle inzendingen te bewonderen , waarbij opvalt hoe absurd sommige zijn. Er zijn oplossingen die aan WALL-E doen denken, terwijl er ook ontwerpers zijn die domweg een iPhone aan een headset hebben geplakt. Er zijn headsets die eruit zien als brillenkokers, gemonteerd op het hoofd van Grace Jones en stockfoto’s waar simpelweg een Apple -logo op is geplakt. Met 4 uit 5 sterren is Chenni’s inzending wellicht de minst slechte.

De man zegt zich gebaseerd te hebben op de informatie die tot nu toe is gelekt. Chenni lijkt inspiratie te hebben gehaald bij tekeningen die The Information al in 2021 naar buiten bracht en die inmiddels al in ons netvlies zijn gegrift. Opvallend is dat er al heel wat details over de bril zijn gelekt, maar dat er over het uiterlijk nog weinig te zeggen valt. Er zouden drie high-res displays in zitten, waarvan eentje extern. De chip ligt qua performance in lijn met de Apple M2 en er zitten diverse sensoren in, voor detectie van handbewegingen, gezichtsuitdrukkingen en de omgeving.

Zet je de Reality Pro-headset op je hoofd, dan kun je een interface verwachten die lijkt op de iPhone, maar dan in een 3D-omgeving. Je kunt meedoen aan virtuele ontmoetingen, waarbij elke persoon realistisch wordt weergegeven. Ook kun je VR-games spelen, een film kijken in een virtueel theater, je agenda raadplegen en websites bezoeken. De headset kan wisselen tussen VR en AR, waarbij je je al dan niet in een volledig virtuele wereld bevindt. Bij het inschakelen van AR zie je nog wel je werkelijke omgeving.

Bekijk ook Gelekt: 'Zo bedien je Apple's Reality Pro-headset (en dit kun je ermee)' Er zijn allerlei details gelekt van Apple's aankomende mixed reality-headset. Volgens een betrouwbare bron bedien je hem met oog- en handtracking en ziet het besturingssysteem eruit als het beginscherm van je iPhone en iPad. Je kunt hem zelfs gebruiken als extern scherm voor je Mac.

De batterij maak je vast aan je broek, zodat de headset zelf zo licht mogelijk is. Ondanks het forse formaat zou deze batterij maar 2 uur meegaan. Apple zou de headset dit voorjaar willen onthullen met een prijs rond de $3.000 voor een prototype-achtig apparaat, dat vooral voor ontwikkelaars en de digitale voorhoede bedoeld is. In 2024 of 2025 kunnen we goedkopere opties verwachten.