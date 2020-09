Scout FM overgenomen

Het bedrijf bestond nog maar kort en maakte gebruik van kunstmatige intelligentie voor het selecteren van de podcasts. Vervolgens kon je ze afspelen via Apple’s CarPlay. Scout FM is per direct gestopt en ook de website is niet meer te raadplegen.



Scout FM werkte ook op iPhones, Android-smartphones en de slimme speakers van Amazon. De podcasts-stations die het bedrijf samenstelde deden denken aan radiostations. Doel was om het luisteren naar podcasts even gemakkelijk te maken als radio luisteren. Je selecteerde een onderwerp en kreeg dan passende podcasts voorgeschoteld. Ook werd er gekeken naar je luisterhistorie. Dit moest voorkomen dat je door de half miljoen shows in je huidige podcasts-app moest bladeren. Aanvankelijk was de dienst vooral ontworpen voor gebruik op slimme speakers zoals de Amazon Echo, maar later kon je het ook op iOS, Android en CarPlay gebruiken.

Scout FM is opgericht door enkele medewerkers van Medium, het online platform waar iedereen eigen blogstukken kan publiceren.

Apple heeft de overname van Scout FM bevestigd met een standaard verklaring, dat Apple wel vaker bedrijven overneemt. Apple zou de technologie van Scout FM kunnen gebruiken voor de eigen Podcasts-app, die wel wat toe is aan nieuwe functies. Eerder circuleerden al geruchten dat Apple podcast-spinoffs wil maken van de tv-series die momenteel op Apple TV+ te zien zijn. Die plannen maken het aanbod van luistermateriaal alleen maar groter, terwijl de technologie van Scout FM je juist meer overzicht zou moeten geven.