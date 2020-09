iCulture Vandaag: dit was donderdag 24 september 2020

In onze review van iPadOS 14 delen we onze ervaringen. Helaas zijn we niet over alles enthousiast, maar voor onze volledige conclusie lees je onze review. En over iPad gesproken: we kijken naar de verschillen tussen de iPad Air 2020 en iPad Pro 2020. Dat en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!





iCulture is genomineerd voor App van het Jaar Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen? Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen? Je kunt stemmen tot en met 16 oktober en maakt daarbij kans op mooie prijzen. Zo kun je een Sonos Play:5 en één van de vijf cadeaubonnen van bol.com winnen. Je kunt ook een weekend in een viersterrenhotel winnen ter waarde van €350. Breng hier je stem uit op iCulture



Software-updates en meer

Lees in onze iPadOS 14 review wat we van de nieuwste iPad-update vinden. Hoe bevallen de nieuwe functies?

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Met deze tips hou je Spotlight opgeruimd op je iPhone.

Accessoires en devices

In onze nieuwe vergelijking tussen de iPad Air 2020 en iPad Pro 2020 lees je wat de verschillen zijn, want op het eerste gezicht lijken de twee heel erg op elkaar.

Alles over de Apple Watch Hermès, die ook dit jaar weer vernieuwd is.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Todoist: To-do list & Planner (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Met de nieuwe Board krijg je overzicht op je projecten.

+ , iOS 11.0+) - Met de nieuwe Board krijg je overzicht op je projecten. Marvis Pro (€6,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Nieuwe widgets voor Apple Music.

, iOS 11.0+) - Nieuwe widgets voor Apple Music. Cardhop (€5,49, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Deze contacten-app heeft ondersteuning voor Scribble.