De overheid werkt samen met de GGD aan het ontwikkelen van een tweede digitale oplossing bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Er was eerder al gesproken over de komst van een tweede app, maar nu zijn de plannen concreter.

Vanaf aankomende zaterdag is de Nederlandse CoronaMelder-app landelijk actief. Na een vrij snelle ontwikkeltijd en het vastleggen van de benodigde regelgeving, kan straks iedereen de app gebruiken en zijn of haar eventuele besmetting doorgeven aan de GGD’s in het hele land. Maar als je positief getest bent, volgt er via de GGD nog een uitgebreid bron- en contactonderzoek. Daarmee achterhaalt de GGD met wie je in contact geweest bent. De overheid wil dit proces nog verder versnellen door apps in te zetten voor thuisrapportage. Dit maakt minister Hugo de Jonge vandaag bekend.



Tweede corona-app voor contactonderzoek GGD

In de brief die de minister naar de Tweede Kamer gestuurd heeft, is te lezen wat de plannen zijn voor deze tweede digitale oplossing. Momenteel heeft deze stap nog de werktitel ‘Oplossing 2’. De minister schrijft dat met deze oplossing het “mogelijk gemaakt wordt dat een besmet persoon, na een positieve testuitslag of wanneer de test wordt aangevraagd of afgenomen, contactgegevens van relevante contacten zelf kan verzamelen en met de GGD kan delen.”

Op dit moment gebeurt dit onderzoek telefonisch, met een grotere kans op fouten. Bovendien duurt dit proces een stuk langer, omdat ieder positief getest persoon gebeld wordt. Door de gegevens van relevante contacten zelf door te geven, is de kans op fouten een stuk minder. Denk aan het verkeerd spellen van namen.

Binnenkort eerste versie

Op korte termijn komt er een eerste versie beschikbaar. Deze bevat volgens de brief de functies ‘installeren en aanmelden’, ‘contactgegevens verzamelen’ en ‘contactgegevens delen met GGD (zonder automatische koppeling met de systemen van de GGD)’. Andere functies waar de minister over nadenkt, zijn het registreren van klachten en het informeren en ondersteunen van de geteste persoon.

Of het daadwerkelijk om een app uit de App Store gaat, is niet helemaal duidelijk. In de brief wordt gesproken over “de inzet van apps bij thuisrapportage” en de hulp van “digitale oplossingen”.

De minister belooft dat bij de ontwikkeling van deze oplossing “geen concessies gedaan worden ten aanzien van de privacy, informatieveiligheid, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid en vrijwillig gebruik.” Dat betekent dus dat ook deze digitale oplossing niet verplicht is, net als de CoronaMelder-app.

Wil je meer weten over de CoronaMelder-app? Lees dan meer in ons aparte artikel. Je kan de CoronaMelder-app nu al downloaden. De app maakt gebruik van de blootstellingsmeldingen van Apple en Google.