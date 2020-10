Het is Week van de Toegankelijkheid en daarom is het goed om eens stil te staan bij goed toegankelijke apps en websites. Met de Appt app kun je ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van een schermlezer.

Appt-app over toegankelijkheid

Daarnaast bevat de app allerlei info over toegankelijkheid, te vinden in de kennisbank. Appt wil apps toegankelijker maken voor iedereen en wordt uitgebracht tijdens de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 9 oktober). De makers hebben samen met blinden en slechtzienden een training ontwikkeld waarmee je leert om een schermlezer te gebruiken. Dit is een hulpmiddel waarmee alle informatie op het scherm wordt voorgelezen.



Ook de iCulture-app is toegankelijk

Uiteraard hebben we ook in de iCulture-app veel aandacht besteed aan toegankelijkheid. We hebben hiervoor zelfs twee testers, die meehelpen om onze app ook voor minder goed zienden geschikt te maken. Maar er valt natuurlijk altijd nog te verbeteren en er komen daarom binnenkort nog wat meer verbeteringen aan, net zoals kortgeleden met onze website is gedaan.

Alle websites van Nederlandse overheidsinstanties moeten overigens sinds september 2020 voldoen aan toegankelijkheidseisen, maar dat is nog niet overal gelukt. Slechts 70 van de 2000 overheidssites voldoet volledig aan de eisen. Er is dus werk aan de winkel.

Ook de nieuwe CoronaMelder-app voldoet maar gedeeltelijk aan alle eisen: er zijn vijf afwijkingen gevonden. Zo zijn kopteksten en lijsten niet correct gemarkeerd en is de app alleen in portretstand te gebruiken. Uiteraard vind je in Appt ook een analyse van alle punten waaraan de CoronaMelder-app nog niet voldoet.

Maar hoe weet je hoe je het moet aanpakken als je zelf geen contact hebt met blinden en slechtzienden en geen idee hebt of het goed genoeg is? In dat geval kan de Appt-app je helpen. Dee app helpt ontwikkelaars om een schermlezer te gebruiken. Vervolgens kunnen ze hiermee rekening houden bij het ontwikkelen van hun app en ze kunnen codevoorbeelden uit de kennisbank gebruiken om hun apps te verbeteren.

De schermlezer is op de iPhone en iPad ook wel bekend als VoiceOver. Hiermee wordt alle info op het scherm voorgelezen en via speciale gebaren kun je je smartphone vervolgens op een alternatieve manier bedienen. De Appt app is gerealiseerd met steun van het SIDN-fonds.

Meer informatie over de app kun je vinden op de website van Appt en als je meer activiteiten over de Week van de Toegankelijkheid wilt ontdekken, kun je dat op de website van Ieder(in) vinden.