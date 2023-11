Toekomst Castro-app in gevaar

Het leek dé oplossing voor appontwikkelaars die moeite hadden om hun huur te betalen: voer in-app abonnementen in en je bent verzekerd van een constante stroom aan inkomsten. Dit zou ervoor zorgen dat apps voor langere tijd goed worden onderhouden. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt bij de podcast-app Castro. De servers zijn al meer dan vier dagen uitgevallen, waardoor de meeste functies niet meer werken. Het is onmogelijk om de podcasts te doorzoeken, de app bij te werken en nieuw verschenen afleveringen te downloaden. Castro leidt alle verzoeken, updates en abonnementen om via de eigen servers en regelt op die manier allerlei extra functies voor de gebruikers. Nadeel is echter dat je sterk afhankelijk bent van deze ene app. Zonder de centrale servers van Castro werkt bijna niets meer.

Alleen bugfixes

De langdurige downtime van Castro heeft vragen opgeroepen over de toekomst van de app, die ooit toonaangevend was. Een in 2020 beloofde iPad-versie is er nog steeds niet en de iPhone-versie kampt met allerlei bugs, die maar niet worden opgelost. In 2022 kwam er maar één app-update met nieuwe functies uit en in 2023 zijn voornamelijk bugs opgelost. De app is nog niet helemaal in de steek gelaten, maar gebruikers vrezen dat de makers hun interesse hebben verloren. En dat voor een app waar je €34,99 per jaar voor betaalt. Castro was voorheen een app met eenmalige betaling en stapte in 2018 over op een abonnementenmodel, daartoe aangemoedigd door Apple. De jaarprijs was aanvankelijk nog €5,- per jaar maar dat bedrag is sindsdien sterk gestegen.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Die hogere abonnementsprijs heeft geen betere app opgeleverd. Integendeel, gebruikers vragen zich af hoeveel medewerkers er tegenwoordig nog met onderhoud van de app bezig zijn. Het lijkt erop dat Castro het minimale doet om de app nog in de lucht te houden, maar meer ook niet. Er zijn geruchten dat Castro de komende twee maanden wordt opgedoekt, maar daar wil het huidige team niets over zeggen. Sterker nog, gebruikers zijn blij dat Castro überhaupt communiceert dat ze op de hoogte zijn van de storingen. De app had voorheen veel fans die het ‘Castro-evangelie’ uitdroegen.

Alternatieven voor andere podcast-apps

Gelukkig zijn er nog veel goede podcast-apps om uit te kiezen. Zodra je abonnement van Castro afloopt is het misschien eens tijd om naar een andere aanbieder uit te kijken. Wij hebben goede ervaringen met Overcast, maar Apple’s eigen Podcasts-app is ook een optie. Verder zou je kunnen kiezen voor een aanbieder met exclusieve content zoals Podimo, als je vooral Nederlandse podcasts wilt luisteren.