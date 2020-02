‘iPhone-productie deels naar India en Taiwan vanwege coronavirus’

Productieproblemen bij Foxconn en Pegatron

Kuo schrijft in een notitie dat Pegatron ook binnenkort problemen gaat zien. De hele productie in China is van slag door de verlengde vakantieperiode na het Chinese nieuwjaar. Medewerkers moeten van de overheid langer thuisblijven. Het aantal medewerkers dat na het nieuwjaar terugkeert naar de werkplek zal 40 tot 60 procent lager liggen dan in normale jaren, denkt Kuo. Hij denkt dat Apple’s productielijnen in Zhengzhou het meest kritisch zijn. Daar wordt nu de meerderheid van de iPhone 11-productie uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de fabriek weer open gaat. Eerder verwachtte Kuo al 10% minder verkochte iPhones vanwege het coronavirus.



‘Veel personeel keert niet terug naar de fabriek’

Ook de productie in Shenzhen is getroffen. Kuo denkt dat daar het merendeel van de iPhone 12-producite zal plaatsvinden. Daar wordt echter nog wel gewoon doorgewerkt. Maar ook in Shenzhen zullen niet alle medewerkers terugkeren van de nieuwjaarsvakantie. Kuo denkt dat 50% niet meer komt opdagen. Dat kan te maken hebben met angst voor besmetting of met het feit dat ze niet kunnen reizen.

Bij Pegatron in Shenzhen is het werk op 3 februari weer begonnen. Daar zag het er gunstig uit: 90% van de medewerkers ging weer aan het werk. Maar Kuo verwacht dat veel mensen toch alsnog ontslag zullen nemen.

De productie van de ‘iPhone SE 2′ zou vanaf vandaag (10 februari) in Kunshan van start gaan, maar Kuo ziet het ook daar somber in. Hij ziet verplaatsing van de productie naar India en Taiwan, maar de capaciteit is daar wel een stuk minder. Vorig jaar waren er al iPhones made in India, dus zo heel gek is het niet.

Er waren geruchten dat Foxconn een verbod had gekregen van de lokale overheid om de fabrieken weer te openen. De medewerkers zouden namelijk erg dicht op elkaar moeten werken en het luchtcirculatiesysteem zou kunnen zorgen voor snelle verspreiding van het virus. Lokale autoriteiten hebben dat echter ontkend en zeggen dat ze nog steeds met Foxconn in gesprek zijn.

Wat ga jij ervan merken? Waarschijnlijk een iets langere levertijd voor je volgende iPhone. Als je voor het allernieuwste model kiest kan de wachttijd nog wel eens gaan oplopen. Reguliere modellen zoals de iPhone 11 zijn echter nog overal goed op voorraad. En anders is het misschien een reden om wat langer met je huidige toestel te doen. Apple zelf neemt maatregelen tegen het coronavirus, door bijvoorbeeld alle Apple Stores en servicecentra in China nog langer te sluiten en reizen te beperken tot het strikt noodzakelijke.