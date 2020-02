iCulture Vandaag: dit was vrijdag 7 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 7 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We zijn eindelijk een stapje dichterbij, want WhatsApp test de donkere modus in de beta. Kan jij er ook niet op wachten? Verder lees je vandaag over de kritiek die Apple krijgt op haar reparatieprogramma, want volgens advocaten zijn de contracten krankzinnig. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag.



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

In Instagram zien met wie je het minst contact hebt, dat kan vanaf nu. Ook zie je welke accounts de meeste berichten plaatsen.

WhatsApp test de donkere modus in de beta op de iPhone. Het zal daarom nu niet al te lang meer duren voordat de functie verschijnt.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

KPN Interactieve TV (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De 30-seconden knop vind je nu ook voor live tv, begin gemist en terugkijken. Dus niet alleen maar bij on-demand video’s.