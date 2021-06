Apple ondersteunde jarenlang de Target Display Mode op de vroegere iMacs, waarmee je het kon gebruiken als tweede scherm voor bijvoorbeeld je MacBook. Tegenwoordig zijn de opties wat beperkter, want je komt al snel uit bij externe tools als Luna Display. Maar door de komst van AirPlay op de Mac in macOS Monterey, kun je straks ook zonder extra hulpmiddelen een Mac als tweede scherm voor je eigen Mac gebruiken.



macOS Monterey: een Mac als tweede scherm voor je eigen Mac

De toevoeging van AirPlay aan de Mac zal vooral van pas komen als je iets wil laten zien op een iPhone of iPad op het grotere scherm van een Mac, maar het opent ook deuren voor andere toepassingen. Op Apple’s pagina staat ook uitgelegd dat je vanaf een Mac content kan versturen naar een andere Mac via AirPlay. Maar het werkt ook voor het mirroren of het uitbreiden van je beeldscherm, zo kan MacRumors bevestigen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld het beeldscherm van je MacBook kan uitbreiden naar een iMac, mits beide toestellen geschikt zijn.

Het is daarmee een soort vervanging van de Target Display Mode, hoewel er wel sprake kan zijn van enige vertraging. Bovendien is er sprake van enige compressie bij het afspelen van video’s van de ene Mac op de andere Mac.

Om de AirPlay-functie op een Mac te kunnen gebruiken, heb je een relatief nieuw model nodig. Het werkt namelijk alleen op een MacBook Pro uit 2018 of nieuwer, MacBook Air uit 2018 of nieuwer, iMac uit 2019 of nieuwer, iMac Pro, Mac mini 2020 en Mac Pro 2019. Dit geldt voor beide Macs, dus zowel de verzender als de ontvanger.

In macOS Monterey voegt Apple allerlei nieuwe functies toe, waaronder dus uitgebreide ondersteuning voor AirPlay. Andere verbeteringen zijn onder andere Universal Control en de nieuwe Safari. Op onze pagina lees je er meer over.