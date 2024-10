Als je met navigatie rijdt krijg je vanzelf aanwijzingen wanneer je moet afslaan en hoe je moet voorsorteren. Maar wat je nog wel zelf moet doen, is op je snelheidsmeter kijken of je niet te hard rijdt. Dat hoeft in Google Maps binnenkort niet meer: de app toont tijdens het rijden realtime wat jouw actuele snelheid is. Aan de hand van kleuren kun je zien of je binnen de snelheidslimiet blijft. De functie zat al vijf jaar in Google Maps voor Android en komt nu ook naar iPhone en CarPlay. Het wordt de komende tijd wereldwijd uitgerold.

De snelheidsmeter toont je huidige snelheid, die eventueel van kleur kan veranderen als je te hard rijdt. De snelheid kan worden getoond in kilometers of mijlen per uur, afhankelijk van de regio. Handig als je een roadtrip in de VS gaat doen en niet steeds wilt omrekenen. Wel is Google voorzichtig en waarschuwt dat de functie “alleen voor informatief gebruik” is. Bestuurders moeten nog steeds op de snelheidsmeter van het voertuig kijken om de werkelijke snelheid vast te stellen. Waarschijnlijk is Google bang dat ze worden aangeklaagd als bestuurders toch een bon krijgen.

In de Android-versie van Google Maps zag het er eerder zo uit (bron: Reddit)

De functie werd als eerst gespot in India, waarna Google bevestigde dat er inderdaad een wereldwijde uitrol aankomt. Op Android is de functie in het jaar van introductie uitgebreid naar meer dan 40 landen wereldwijd, dus grote kans dat jouw favoriete vakantieland er later dit jaar ook bij zit.

Google Maps snelheidsmeter inschakelen

Je kunt de snelheidsmeter inschakelen door de volgende stappen te nemen:

Tik in Google Maps rechtsboven op je profielfoto. Ga naar Instellingen > Navigatie. Onder het kopje Kaartweergave vind je de nieuwe optie om de snelheidsmeter weer te geven, als de functie voor jou is is geactiveerd. Zo niet, dan kun je in ieder geval de schakelaar voor snelheidslimieten inschakelen, want die bestaat al langer – ook handig!

De nieuwe snelheidsmeter zal vanzelf verschijnen op het rechts getoonde scherm. Wij hebben ‘m nog niet.

Geen fan van Google Maps? Dan kun je in Apple Kaarten sinds 2022 de snelheidslimieten in Duitsland zien tijdens het rijden en ook de snelheidslimieten in Nederland en België. Maar voor je huidige snelheid zul je nog wel op het dashboard moeten kijken. Maar ook dat hoeft niet altijd: sommige moderne auto’s kunnen een piep geven als je harder rijdt dan de maximumsnelheid ter plaatse.