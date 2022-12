Twitter gaat maandag een vernieuwde versie van Twitter blue uitbrengen. Het betaalde blauwe vinkje gaat op het web 8 dollar per maand kosten en via afsluiten op de iPhone 11 dollar per maand. Ook wil Elon Musk de lengte van een bericht oprekken naar 4.000 tekens.

De hogere prijs voor afsluiten op de iPhone is bedoeld om de 30% ‘Apple-tax’ te compenseren. Wie slim is wordt abonnee via de website, want dat scheelt je toch weer een paar euro per maand. Gebruikers krijgen tegen betaling een blauw vinkje op het profiel. Ook kunnen ze tweets bewerken en video’s in een hogere resolutie uploaden. Een maand geleden voerde Twitter het Blue-abonnement in, wat meteen leidde tot chaos: er doken talloze nepaccounts op die met hun blauwe vinkje de indruk wilden wekken dat ze het officiële account waren van een bekende artiest of een bekend bedrijf.



we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Deze keer moet de chaos worden voorkomen door eerst een telefoonnummer te registreren. Bij het wijzigen van je naam, Twitter-accountnaam of profielfoto zal het vinkje tijdelijk worden weggehaald, totdat het is gecheckt door een medewerker van Twitter. In een tweet meldt Twitter dat je als betalende Twitter Blue-gebruiker ook wat extra functies krijgt, zoals de mogelijkheid om tweets te bewerken, een leesmodus en het uploaden van 1080p video’s. Je krijgt in de toekomst ook minder reclames te zien en voorrang in de zoekresultaten. In een afbeelding is te zien dan Blue-abonnees uiteindelijk 50% minder advertenties te zien krijgen en ook langere video’s mogen publiceren. Ze krijgen ook vroege toegang tot nieuwe functies.

Momenteel zijn eerder geverifieerde accounts uit de periode vóórdat het betaalde Twitter Blue van start ging, nog voorzien van een blauw vinkje. Twitter heeft niet aangegeven wanneer deze gebruikers hun blauwe vinkje kwijtraken.

Langere Twitter-berichten op komst

Volgende week zal het ‘official’ label worden vervangen door een gouden vinkje, terwijl overheidsorganisaties een grijs vinkje krijgen. Maar er zijn nog meer plannen. Elon Musk is van plan om de lengte van Twitter-berichten van de huidige 280 karakters te wijzigen naar 4.000 karakters. Twitter had ooit een limiet van 140 tekens maar vergrootte dit in 2017. Wie langere teksten wil schrijven kan dit nu opsplitsen in een thread.

Twitter gaat opruimen

Een ander plan is dat Elon Musk 1,5 miljard inactieve accounts wil verwijderen. Het gaat om accounts waarop jarenlang niet is ingelogd en die lange tijd geen tweets hebben verstuurd. Daarmee komen accountnamen vrij. Voorafgaand aan de overname voerde Elon Musk nog een juridische strijd over de hoeveelheid bots en inactieve accounts. In de periode april tot en met juni had Twitter 238 miljoen dagelijks actieve gebruikers, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Musk wil gebruikers ook beter informeren over de status van hun account, zodat ze kunnen zien of ze een bepaalde ban hebben gekregen.

Of dit allemaal doorgaan is uiteraard afhankelijk van de wisselende stemmingen van CEO Elon Musk.