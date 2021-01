Netflix is aan het testen met spatial audio voor een ruimtelijker effect in combinatie met de AirPods Pro en AirPods Max.

Spatial audio voor Netflix-films

Als de test is geslaagd zou de filmdienst in het voorjaar met een “kleine catalogus” van start willen. De functie zou al sinds december 2020 worden getest, zo ontdekte de Franse website iPhonesoft. Bron van de geruchten is een Amerikaanse medewerker van Netflix zelf. Een specifieke releasedatum of om welke films het gaat, is nog niet bekend. Ruimtelijke audio is beschikbaar op de AirPods Pro en AirPods Max. Het is sinds juni 2020 beschikbaar. Door op bewegingen van je hoofd te letten kan ruimtelijke audio ervoor zorgen dat je midden in de actie lijkt te zitten. De audio komt van alle kanten.



Daarbij worden de gyroscoop en de accelerometer in de AirPods gebruikt om je positie te bepalen en bewegingsdata vast te leggen. Het geluidsprofiel wordt er vervolgens op aangepast, zelfs als je je hoofd beweegt. Het geluid lijkt daardoor driedimensionaal, alsof je in een bioscoop zit. Momenteel zijn er maar weinig diensten die spatial audio al ondersteunen. Apple’s eigen Apple TV+ werkt er uiteraard mee, maar verder ben je vooral aangewezen op content van Disney+ en HBO Max.

Spatial audio werkt alleen op de iPhone en iPad, dus als Netflix het invoert werkt het alleen op de titels die je op beide apparaten bekijkt – en bijvoorbeeld niet via de smart tv-apps of op de Apple TV. Voor televisies zijn er al allerlei standaarden voor het creëren van een goede geluidskwaliteit, zoals Dolby Atmos. De Apple TV 4K ondersteunt Dolby Atmos, maar ook de iPhones kunnen dergelijke content afspelen.