iCulture Vandaag: dit was donderdag 7 juli 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 7 juli 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag doken we in alle nieuwe iOS 16 beta 3 functies. Eén van de ontdekkingen deed ons denken aan vroeger. Je kunt vanaf iOS 16 de clownvis wallpaper van Steve Jobs instellen. Verder delen we vandaag goed nieuws voor sommige Belgen, want Belfius heeft Apple Pay ondersteuning aangekondigd. Weer een nieuwe bank in de lijst! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg