Ruim vijftig procent doet niets met oude smartphone

Maar liefst 55 procent van alle oude smartphones ligt thuis in de la en wordt niet meer gebruikt. Bijna een kwart verkoopt het oude toestel of geeft het weg, terwijl slechts 14 procent van de toestellen wordt ingeleverd voor recycling. Koplopers op het gebied van recycling zijn de ouderen: bijna een kwart van de 65-plussers levert mobiele telefoons in, terwijl dit bij de mensen onder de 65 jaar slechts 11 procent is. Dit betekent overigens niet dat al die toestellen op zolder terechtkomen, want de jongere gebruikers kiezen relatief vaker voor doorverkopen of weggeven.



Ook bij laptops en tablets hebben Nederlanders moeite om het recyclingstation te vinden. Maar liefst 42 procent van deze apparaten wordt bewaard. Deze draagbare computers worden in 16 procent van de gevallen doorverkocht of weggegeven en 15 procent wordt ingeleverd voor recycling.

Bij grotere apparaten zoals desktopcomputers vindt vaker recycling plaats: in 2022 ging het om 36 procent. Wellicht speelt daarbij mee dat zo’n grotere computer al snel in de weg staat, terwijl je een smartphone makkelijk in een la wegstopt en vervolgens vergeet. Wat mensen ook vaak vergeten is om hun apparaat goed te wissen, voordat deze wordt weggegooid of aangeboden voor recycling. Het is echter een kleine moeite om je iPhone naar fabrieksinstellingen terug te zetten en dat geldt ook voor het wissen van iPads en Macs.

Wil je ook nog iets terugkrijgen voor je oude toestel, dan kun je je iPhone inruilen bij Apple of bij een aanbieder van refurbished iPhones. Je krijgt er vaak geen gigantische vergoeding voor, maar het is beter dan helemaal niets als je gebruikte iPhone jarenlang in een la ligt en steeds minder waard wordt. Bovendien kunnen de onderdelen dan nog weer worden hergebruikt en dat is beter voor het milieu.