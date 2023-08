In 2020 ontwikkelde Apple in samenwerking met Google een systeem om je te waarschuwen voor mogelijke coronabesmetting. Het was een unieke samenwerking, waardoor overheidsinstanties gebruik konden maken van een overkoepelend systeem om bij een positieve besmetting andere iPhone- en Android-gebruikers te waarschuwen als ze in de buurt geweest zijn. Sinds iOS 16.4 heeft Apple autoriteiten de mogelijkheid gegeven om deze blootstellingsmeldingen uit te schakelen. In mei heeft de WHO aangekondigd dat de internationale noodsituatie voorbij is (wat overigens niet wil zeggen dat het virus is verdwenen). Al eerder trok de Nederlandse overheid de stekker uit de benodigde CoronaMelder-app. Waarom krijg je dan nu toch ineens de melding dat blootstellingsmeldingen uitgeschakeld zijn?



‘Blootstellingsmeldingen zijn uitgeschakeld’

Op de redactie kregen wij vandaag op twee iPhones vandaag de melding ‘Blootstellingsmeldingen zijn uitgeschakeld’ binnen. Sinds half mei gebeurde dat al in de VS. Mogelijk heb jij de melding eerder al gekregen of krijg je hem helemaal niet meer. De melding is een extra waarschuwing dat de overheid (in het geval van Nederland het Ministerie van Volksgezondheid) de blootstellingsmeldingen uitgeschakeld heeft. Als je de melding nu krijgt, betekent dat overigens niet dat je tot nu nog blootstellingsmeldingen kon krijgen. Zoals eerder gezegd werd de CoronaMelder-app al in april 2022 op non-actief gezet en in september 2022 helemaal stopgezet. Deze app maakte gebruik van de blootstellingsmeldingen en was in Nederland vereist om überhaupt waarschuwingen van contact met een besmet persoon te krijgen. De melding die je iPhone nu (mogelijk) stuurt, is slechts een laatste bevestiging dat de functie helemaal uitgeschakeld is. Er werd dus al langere tijd geen anonieme gegevens meer verzameld.

De functie werkte anoniem via Bluetooth-signalen en de identiteit van de besmette persoon was door de ontvanger niet te achterhalen. Doordat de functie nu helemaal uitgeschakeld is, zijn ook eerdere blootstellingsgegevens van het toestel verwijderd. De melding is dus vooral bedoeld om duidelijk te maken dat de blootstellingsmeldingen nu écht op non-actief zijn gezet, al was hier al eerder sprake van.

Ik heb geen melding dat blootstellingsmeldingen uitgeschakeld zijn, wat nu?

Heb jij de melding niet gekregen, dan kan dat een aantal redenen hebben. Als je de functie nooit ingeschakeld hebt gehad, krijg je sowieso geen melding. Het kan ook zijn dat je de functie eerder al zelf uitgeschakeld had, bijvoorbeeld toen de CoronaMelder-app verdween. Als je de app toen verwijderd had en zelf de blootstellingsmeldingen uitgezet had, krijg je nu geen melding meer dat het is uitgezet. Je eerdere gegevens zijn in dat geval ook al van je toestel verwijderd.

Heb je geen melding gekregen dat de blootstellingsmeldingen uitgeschakeld zijn maar staat de functie nog wel aan, dan kun je het als volgt uitschakelen:

Ga naar Instellingen > Blootstellingsmeldingen. Bij Status van ‘Blootstelling bijhouden’ zie je Inactief staan. Tik onderaan op Schakel blootstellingsmeldingen uit. Tik opnieuw op Schakel uit en verwijder gegevens.

Vergeet ook niet eventueel om de CoronaMelder-app te verwijderen, indien je dit nog niet eerder gedaan hebt. In iOS 17 zit de functie voor Blootstellingsmeldingen nog steeds in de iPhone. Het is de verwachting dat Apple de functie op termijn helemaal verwijderd van de iPhone.

Blootstellingsmeldingen waren een gezamenlijk project van Apple en Google, die door het bouwen van een Exposure Notification-plaform ervoor wilden zorgden dat overheden gemakkelijk coronamelder-apps konden bouwen. Nederland en België maakten hier gebruik van, terwijl landen zoals Frankrijk voor een eigen oplossing kozen. Het initiatief werd niet wereldwijd opgepakt. Vooral in de VS leidde het tot een rommelige aanpak, waarbij elke Amerikaanse staat een andere oplossing koos. Toch was de samenwerking tussen Apple en Google uniek: de pandemie bracht beide rivalen bij elkaar en ze bouwden in korte tijd een technische oplossing die verrassend goed werkte – met aandacht voor privacy.