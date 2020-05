iCulture Vandaag: dit was dinsdag 5 mei 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 5 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Eindelijk kunnen we onze agenda’s trekken: 22 juni wordt het startschot gegeven voor WWDC 2020. De keynote en de sessies zullen een week in beslag nemen. Ook is de eerste Europese Apple Store heropend en worden in andere landen voorbereidingen getroffen. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Een best goede dagdeal: de 12-inch Apple MacBook 2017 voor nog geen 800 euro.

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan: