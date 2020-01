Microsoft Edge-browser voor macOS compleet vernieuwd

Microsoft heeft de Edge-browser opnieuw uitgebracht voor macOS en Windows. De browser is compleet opnieuw gebouwd en is gebaseerd op Chromium.

Vernieuwde Microsoft Edge voor macOS

Eind 2018 bevestigde Microsoft dat er werd gewerkt aan een compleet nieuwe versie van de Edge-browser, maar deze keer gebaseerd op Chromium. Dit is de open source-basis van Google Chrome. Volgens Microsoft zou het verbeterde compatibiliteit opleveren in vergelijking met de bestaande EdgeHTML browser engine. Er bestaan al meer Chromium-gebaseerde browsers zoals Vivaldi. Nu heb je er ook een browser van een grote naam bij.



Microsoft Edge verving in 2015 het roemruchte Internet Explorer in Windows 10. Het was alleen beschikbaar voor pc-gebruikers en was gebouwd met een eigen browser engine van Microsoft, maar dat beviel blijkbaar niet. Het afgelopen jaar heeft Microsoft hard gewerkt om een compleet nieuwe browser te maken. Wie benieuwd was, kon alvast mee doen aan publieke bètatests. Nu is het ontwikkelproces zover gevorderd dat Microsoft het op het grote publiek wil loslaten.

Nu er voor Chromium is gekozen kan Microsoft de browser ook op andere platformen aan bieden. Het is nu niet zo dat Windows-gebruikers meteen moeten overstappen. Voor hen blijft de Chromium-gebaseerde Edge een optionele browser die je op eigen initiatief kunt installeren. Pas rond de zomer zal de update van de vernieuwde Edge naar Windows 10-gebruikers worden gestuurd, met lichte drang om over te stappen.

Voor Apple-gebruikers is Edge uiteraard ook optioneel. Je zou het kunnen gebruiken als je wel van Chrome houdt, maar niet van Google. Je kunt bijvoorbeeld bijna alle extensies van Google Chrome gebruiken. Het grote verschil is dat je informatie naar Microsoft gaat in plaats van Google. Ook zitten er ingebouwde antitracking-functies in, zodat je privacy beter beschermd is. Met Collections kun je afbeeldingen en webpagina’s organiseren. Je kunt ook je browserhistorie synchroniseren tussen meerdere apparaten.

Downloaden kan hier.