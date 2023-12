Hardcore Never Dies

Hardcore Never Dies speelt zich af in de jaren ’90 te midden van de opkomst van de gabber-muziekscene, die op dat moment de grootste subcultuur van Nederland is. Voor filmmaker Jim Taihuttu vormt de gabbercultuur, met haar nachtenlange raves en XTC-gebruik het perfecte decor voor het rauwe verhaal van Hardcore Never Dies.

In de film droomt de zeventienjarige Michael (Joes Brauers) van een toekomst als pianist, maar zijn ouders willen daar niets van weten. Als hij zich aanmeldt voor het conservatorium, mag hij met hakken over de sloot naar de tweede ronde. Tijdens zijn zoektocht naar inspiratie duikt Michaels vervreemde broer Danny (Jim Deddes) onverwachts op en introduceert hem in de Rotterdamse gabberscene. Michael wordt een wereld ingezogen van snoeiharde beats, broederschap en drugs – maar wanneer de pillenhandel van Danny internationale proporties aanneemt, moeten de broers vechten voor hun leven.

Hardcore Never Dies is de nieuwe film van Gouden-Kalfwinnaar Jim Taihuttu (De Oost, Wolf, Rabat), met in de hoofdrollen Joes Brauers (All Stars en Zonen) en Jim Deddes (Mocro Maffia, Undercover, Joardy Season). Hardcore Never Dies is het speelfilmdebuut van zowel Rosa Still als Jordy Dijkshoorn, beter bekend als de frontman van De Likt. Huub Smit (New Kids, De Oost) en Joenoes Polnaija (De Oost) spelen belangrijke bijrollen.