Bekijk een jaaroverzicht van je sport- en fitnessdoelen

Is het in 2023 gelukt om aan je fitnessdoelen te werken? Terwijl we overspoeld worden door jaaroverzichten van Spotify en van Apple zelfs lijstjes krijgen van de populairste podcasts en boeken, krijg je geen overzicht van je sportactiviteiten van het afgelopen jaar. Een gemiste kans! WandMet apps van derden krijg je dat toch voor elkaar, bijvoorbeeld met de app Peak. Die kan alle eerdere activiteiten en stats downloaden en omzetten naar een samenvatting. De data is afkomstig van de Apple Watch, die het hele jaar je beweging heeft bijgehouden en precies weet wanneer je actief was. Peak vult dit aan met data die de Gezondheid-app op andere manieren heeft vergaard, bijvoorbeeld via slimme weegschalen.

Om Peak te kunnen gebruiken moet je de app wel toegang geven tot allerlei data uit de Gezondheid-app. Gelukkig meldt de privacysectie in de App Store dat de ontwikkelaar geen gebruikersdata verzamelt. Ook beloven de makers dat de app op een privacybewuste manier is ontworpen en dat het een van de kernwaarden van Peak is. Na het geven van toegang kun je je overzichten bekijken. Het is daarvoor niet nodig om het (optionele) in-app abonnement af te sluiten.

Het Peak-jaaroverzicht is te zien op de afbeelding in het midden. Je kunt de data delen in een mooie, zelfgekozen opmaak.

Je ziet nu hoeveel kilometer je hebt gelopen, hoeveel workouts je hebt gedaan en hoe vaak je je activiteitringen hebt gesloten. Peak kan ook de statistieken van vandaag laten zien, maar daar zijn we natuurlijk nu niet in geïnteresseerd. Uit de afbeeldingen blijkt dat ik dit jaar ruim 700 workouts heb gedaan en bijna 4 miljoen stappen heb gezet, terwijl ik bijna 3.000 kilometer heb gelopen. Dat is van Amsterdam naar Tenerife (als je over zee zou kunnen lopen). Of van Amsterdam naar Baku in Azerbeidzjan, als je niet zo van tropische bestemmingen houdt.

Peak als fitnessdashboard

Peak is ook de rest van het jaar handig als dashboard voor je statistieken en fitnessdoelen. Je kunt de data in een widget zetten, zodat je meteen zicht houdt op je voortgang. Door op een van de meetgegevens te tikken krijg je een gedetailleerde weergave te zien, met een grafiek voor de afgelopen twaalf maanden. Wil je de statistieken delen met vrienden, dan kan dat op allerlei manieren: je kiest de data, het thema en het doel (Instagram, e-mail, camerarol of iets anders). De gratis versie van Peak geeft alle essentiële data, waar de meeste mensen genoeg aan zullen hebben. Ben je Pro-abonnee, dan krijg je extra info zoals aantal trappen die je beklommen hebt en meer inzicht in bepaalde sportactiviteiten zoals skiën. Het mooie is dat je met Peak goed trends kunt zien en meer in detail kunt volgen of je je doelen wel gehaald hebt.

De standaard Conditie-app van Apple laat ook trends zien, maar doet dat voor een veel kortere periode. Je ziet bijvoorbeeld of je wandeltempo en het aantal trainingsminuten per dag is toegenomen of afgenomen. Ook kun je een weekoverzicht op de Apple Watch bekijken om te zien hoe je de afgelopen dagen bezig bent geweest.