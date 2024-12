Je hebt ze vast wel eens zien rijden: de elektrische auto’s van Build Your Dreams, oftewel BYD. In de begindagen werden ze beschuldigd van namaak en tot de dag van vandaag lopen er rechtszaken over het stelen van bedrijfsgeheimen en het wegkopen van personeel. Maar die boevenmentaliteit van oprichter Wang heeft wel tot succes geleid: BYD is uitgegroeid tot de grootste fabrikant van elektrische auto’s in China. In het derde kwartaal van dit jaar boekten ze een omzet van $28 miljard en dat is meer dan de $25 miljard die Tesla aan omzet binnensleepte. Het is te danken aan de steeds succesvoller wordende fabricagetak van het bedrijf, waar in opdracht elektronicaproducten wordt gemaakt. BYD maakt in opdracht vooral smartphones en elektrische auto’s, twee producten met opmerkelijke overeenkomsten. Je zou een elektrische auto namelijk kunnen zien als een smartphone op wielen, omdat ze beide afhankelijk zijn van accu’s, chips en software.

BYD werkt voor Xiaomi, Huawei, Samsung en… Apple

Zo zorgt BYD voor de assemblage van Xiaomi-smartphones en levert het bedrijf onderdelen voor de pas verschenen Xiaomi-sportauto, zo schrijft The Wall Street Journal na uitgebreide interviews met bronnen uit de industrie. Ook Huawei laat smartphones door BYD in elkaar zetten en voor Samsung hebben ze de scharnieren voor vouwtelefoons gemaakt. Kortom: BYD werkt voor iedereen en krijgt steeds meer invloed.

BYD Seal is een concurrent voor Tesla Model 3

BYD doet steeds meer voor Apple

En dan is er ook nog Apple, waar BYD een leger van 10.000 engineers en 100.000 fabricagemedewerkers voor de zogenaamde “fruit chain” heeft ingeschakeld. Apple’s samenwerking met BYD begon al in 2009, toen het bedrijf voor het eerst onderdelen mocht leveren. Gaandeweg wonnen de Chinezen het vertrouwen van Apple en leverden steeds meer materialen zoals metaal, glas, keramiek en saffierglas, totdat ook de assemblage aan BYD werd toevertrouwd. Je zou zeggen: dan kan BYD misschien ook wel helpen om een Apple Car op de markt te brengen. Maar zover is het niet gekomen.

Xiaomi maakte met hulp van BYD wél een sportauto

Wel weten we nu dat BYD inmiddels meer dan 30 procent van alle iPads produceert in opdracht van Apple. “We kunnen niet doen wat we doen, zonder hen”, zei Tim Cook tijdens zijn bezoek aan China in november. Cook is dit jaar al drie keer in China geweest en dat is opmerkelijk, want we horen telkens dat Apple minder afhankelijk van China wil zijn. Er zijn fabrieken geopend in India, Vietnam en Brazilië om op verschillende plekken op de aardbol goedkoop te kunnen produceren. Maar ook op dat punt kan BYD bijspringen: ze fabriceren in India al smartphones voor Xiaomi en kunnen uitbreiden als Apple dat wil.

‘Chinese bedrijven zoeken de grenzen op’

Chinese partners onmisbaar voor Apple, omdat ze nét even verder durven gaan, zo gaf Cook toe. BYD is een van de Apple-toeleveranciers die “de grenzen opzoeken van wat mogelijk is”, zei hij afgelopen maart tijdens een bezoek aan Shanghai. BYD mag nog geen iPhones maken, maar ze leveren wel steeds meer onderdelen, zoals het titanium frame. Als jij je dromen aan het realiseren bent op een iPad waar “assembled in China” op staat, dan is er best kans dat ‘ie door Build Your Dreams is gemaakt.