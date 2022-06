De Mail-app krijgt vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura een handige functie. De app kan je een herinnering sturen voor een e-mail. Dat is vooral handig als je er in eerste instantie geen tijd voor hebt.

Als je de hele dag door mailtjes krijgt, heb je niet altijd direct tijd om op alle mailtjes te beantwoorden. Gelukkig krijgt de standaard Mail-app op de iPhone, iPad en Mac vanaf iOS 16 en macOS Ventura iets nieuws. Je kan namelijk een herinnering instellen voor een e-mail op je iPhone. Hierdoor help je jezelf op een later moment herinneren om de e-mail te antwoorden, zodra jij er zelf tijd voor hebt. Hoe werkt deze handige functie?



Herinnering voor een e-mail krijgen op de iPhone

De functie zit verstopt in de Mail-app in iOS 16 en de andere najaarsupdates. Het is geen knop die meteen zichtbaar is, maar gelukkig lees je hier waar je hem kan vinden:

Open de Mail-app op de iPhone, iPad of Mac. Je hebt iOS 16, iPadOS 16 of macOS Ventura nodig. Ga naar je inbox en zoek de e-mail op waarvoor je een herinnering wil krijgen op bijvoorbeeld je iPhone. Veeg de e-mail in het inboxoverzicht naar rechts. Tik op de paarse knop Later. Kies een moment waarop je de herinnering wil krijgen. Je kan kiezen tussen een uur, vanavond, morgen of Vraag later opnieuw. Met die laatste optie kun je zelf een datum en eventueel een tijdstip kiezen.

De e-mail wordt verborgen totdat het gekozen moment aangebroken is. Wil je de e-mail voor die tijd bekijken, ga dan naar het postbussenoverzicht en tik op de map Herinnering. Daar vind je alle e-mails waarvoor je met deze functie een herinnering ingesteld hebt en die nog niet zijn afgegaan.

Zodra het moment daar is, verschijnt de e-mail weer terug in je inbox, met daarbij een label Herinnering om hem herkenbaar te maken. Je kan hier ook nog naar links vegen en kiezen voor Verberg om de e-mail te verbergen. Als je in de instellingen van de Mail-app voor de desbetreffende inbox meldingen aan hebt staan, stuurt de Mail-app ook weer opnieuw een notificatie.

Met de veegopties voor de Mail-app op iPhone en iPad is nog veel meer mogelijk. Wist je dat je deze acties ook kan aanpassen? We laten het je zien in onze tip.