Apple introduceert dit voorjaar twee nieuwe functies op het gebied van audio: betaalde podcasts in de Podcasts-app en Apple Music in hogere geluidskwaliteit. In macOS Big Sur 11.4 is voor beide nieuwe functies ondersteuning toegevoegd. Maar de update bevat ook nog wat kleine verbeteringen, fixes en meer.



macOS Big Sur 11.4 beschikbaar

Apple Music speelt vanaf juni nummers af in een hogere kwaliteit dankzij ondersteuning voor Dolby Atmos en lossless audio. Ook op de Mac werkt dit, al heb je wel de nodige hardware en software nodig. Wat dat laatste betreft zit je met macOS Big Sur 11.4 nu goed. De update bereidt de Muziek-app alvast voor op de komst van de hogere audiokwaliteit van Apple Music in juni. Lees ook onze FAQ over lossless audio in Apple Music.

Bekijk ook FAQ Apple Music Lossless audio: 13 antwoorden op vragen over Dolby Atmos en meer In deze FAQ over Apple Music Lossless Audio en Dolby Atmos lees je antwoorden op veelgestelde vragen. Wat heb je nodig, welke apparaten zijn geschikt en wat zijn de specificaties.

De betaalde podcasts zijn onderdeel van de Podcasts-app. Makers kunnen er zelf voor kiezen om luisteraars extra content of afleveringen zonder reclame aan te bieden, tegen betaling van een vast bedrag per maand. Het is daarmee vergelijkbaar met de in-app abonnementen, want je moet dit per show afsluiten. Lees ook onze uitleg over Apple Podcasts om meer te lezen over wat er nieuw is en wat de app zoal kan.

Bekijk ook Apple Podcasts: dit is Apple van plan met betaalde podcasts Apple Podcasts is een dienst waar je allerlei audio- en praatshows kunt vinden. Vanaf voorjaar 2021 komt er de mogelijkheid om je tegen betaling op podcasts te abonneren, zodat je je favoriete podcaster kunt steunen. Eerder werd hiervoor de naam Podcasts+ gesuggereerd, maar Apple spreekt over Podcasts Subscriptions.

Verder is er in macOS Big Sur 11.4 support voor AMD ‘Big Navi’ 6800, 6800XT en 6900XT. Of er nog andere fixes en beveiligingsverbeteringen zijn, moet blijken uit de releasenotes. Zodra we die hebben, werken we dit artikel bij.

macOS Big Sur 11.4 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.4 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.