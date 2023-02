Door een verandering in macOS is het straks niet meer mogelijk om een externe schijf te gebruiken voor diensten als Dropbox. Dropbox waarschuwt voor wat er binnenkort allemaal gaat veranderen.

Een jaar geleden liet Dropbox weten dat er het nodige ging veranderen wat betreft de werking van Dropbox op de Mac. Door een nieuwe api van Apple voor bestanden en clouddiensten als Dropbox, was het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om bestanden die alleen online staan te openen in apps van derden. Dropbox kondigde aan dat er gewerkt wordt aan een nieuwe versie van de clouddienst die volledig zou werken met de nieuwste versies van macOS. Maar met de aankomende versie verdwijnt er één functie waar veel gebruikers afhankelijk zijn: het werken met externe schijven.



Dropbox werkt niet meer met externe schijven op de Mac

Het voordeel van het gebruik van een externe schijf met Dropbox is dat zo’n schijf vaak veel meer ruimte bevat. Als je heel veel bestanden in Dropbox opgeslagen hebt, maar je interne schijfruimte op je Mac beperkt is, is het gebruik van een externe schijf een ideale oplossing. Vooral voor teams waarbij meerdere gebruikers toegang hebben tot het Dropbox-account kan dit van pas komen. Maar met de nieuwe versie verdwijnt de mogelijkheid om een externe schijf met Dropbox te gebruiken.

De oorzaak hiervoor is hoe macOS om gaat met clouddiensten. De wijziging geldt dan ook voor andere soortgelijke clouddiensten. De thuismap van clouddiensten moet nu namelijk altijd op een vaste locatie in de Finder staan, namelijk bij ~/Library/CloudStorage. Het is dus niet meer mogelijk om deze te verplaatsen naar een externe schijf. Zodra de nieuwe Dropbox-versie bij jou beschikbaar is, wordt de content verplaatst van de externe schijf naar de interne schijf van de Mac. Is het aantal bestanden meer dan de ruimte die beschikbaar is op de Mac zelf, dan volgt er een foutmelding en blijft de content als online-only beschikbaar.

Deze wijziging geldt dus niet alleen voor Dropbox, maar alle clouddiensten die werken met de Finder en bijgewerkt zijn voor de nieuwste macOS-versies.

De nieuwe versie heeft nog meer gevolgen. Zo vind je de Dropbox-map in de Finder nu bij Locaties in plaats van Favorieten, hoewel je individuele mappen binnen Dropbox nog wel kan verplaatsen naar Favorieten. In een apart supportdocument heeft Dropbox de veranderingen uiteengezet. Ben je actieve Dropbox-gebruiker, dan is het verstandig om deze pagina eens door te nemen.