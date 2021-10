Steeds meer bedrijven komen met diensten waarbij games gestreamd kunnen worden, in plaats van lokaal op het toestel gedownload. Met zo’n cloudopstelling kunnen bedrijven een “all you can eat”-concept voor games hanteren, zoals dat met video nu ook gaat met diensten als Netflix. Onder andere Google (met Google Stadia) en Microsoft (met Xbox cloudgaming via Game Pass) hebben elk hun eigen dienst. Mark Gurman van Bloomberg zegt dat Apple zelf ook zo’n dienst overwoog, naast de bestaande Apple Arcade-dienst.



‘Apple overwoog eigen cloudgaming dienst’

“Apple heeft in het verleden intern de mogelijkheden besproken van een dergelijke clouddienst”, zo zegt Gurman in zijn nieuwste nieuwsbrief op een vraag van een lezer. Het is om meerdere redenen opmerkelijk dat Apple dit idee overwogen heeft. Volgens de huidige regels zijn clouddiensten voor games namelijk niet toegestaan in de App Store.

Bedrijven als Microsoft en Google hebben dan ook met flink wat beperkingen te dealen. Hun clouddienst is dan ook niet via de App Store te downloaden, maar alleen via de browser (Safari) te spelen. Volgens de regels van de App Store moet elke game namelijk apart bekeken worden door het App Store-reviewteam, waardoor dus ook elke game apart ingediend moet worden en een eigen App Store-pagina moet hebben. Dat is voor bedrijven als Microsoft en Google onwerkbaar, omdat dit juist tegen het hele idee van een clouddienst in gaat. Netflix hoeft immers ook niet elke film of serie te laten beoordelen door Apple.

Het is niet precies duidelijk waarom Apple van het idee afgestapt is, maar mogelijk heeft het te maken met haar eigen regels. Immers, als Apple een dergelijke dienst zou opzetten, opent dit ook deuren voor andere bedrijven. Apple heeft wel de eigen Apple Arcade-dienst, maar daar moet elke game aparte gedownload worden. Je betaalt wel één vaste prijs per maand, maar je bent dus wel beperkt in je opslag en dus welke games je tegelijkertijd kan spelen.

Eerder afgelopen zomer vroegen we jullie of jij nog betaalt voor Apple Arcade. Er staan inmiddels meer dan 200 games op de dienst, waarvan ook steeds meer klassiekers.