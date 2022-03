Vodafone heeft een Europabreed duurzaamheidsplan aangekondigd. Onderdeel daarvan is de verkoop van refurbished toestellen

KPN verkoopt al tweedehands toestellen, voornamelijk de refurbished iPhone XR en eerdere modellen. Iets soortgelijks is Vodafone nu ook van plan, maar het gaat nog iets verder. Er komen meerdere initiatieven om het weggooien van telefoons te verminderen, waaronder een laagdrempelig inruilprogramma en de mogelijkheid om makkelijker reparaties te laten uitvoeren.



Wat inruilen betreft zijn er voor de iPhone momenteel weinig drempels: bij heel wat aanbieders kun je je toestel inleveren of opsturen en krijg je meteen een vergoeding. Het grootste knelpunt is de vergoeding zelf: inruilen bij Apple levert vaak maar weinig op. Soms kun je het dubbele krijgen als je de moeite neemt om je iPhone op Marktplaats te zetten. Voor toestellen die zodanig beschadigd zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden is dat geen oplossing en kan recycling de enige oplossing zijn om afval te voorkomen.

Vodafone wil verder een toegankelijke verzekering aanbieden. Ook dat is niet nieuw: je kunt bij Apple terecht voor AppleCare+ en bij diverse gespecialiseerde aanbieders voor een iPhone-verzekering. Ook hier is de beschikbaarheid niet het grootste knelpunt, maar wat het kost: mensen hebben best interesse om hun toestel te verzekeren, als de prijs laag is. Op dit punt zijn de plannen van Vodafone nog niet erg concreet.

Om het duurzaamheidsprogramma uit te voeren sluit Vodafone een contract met Recommerce Group, een bedrijf dat Europabreed gebruikte spullen inneemt en repareert of recyclet. Toestellen die niet meer gebruikt kunnen worden zullen uit elkaar worden gehaald, zodat de onderdelen hergebruikt kunnen worden. Rond 2025 moet alle hardware zijn ondergebracht in circulaire processen, zodat er niets wordt weggegooid.

Gebruikte toestellen bij Vodafone

Voor mensen die geen nieuw toestel nodig hebben zullen de nieuwe plannen het meest zichtbaar zijn: als je een iPhone bij Vodafone koopt kun je in de toekomst ook kiezen uit refurbished iPhone en dan betaal dan een stuk minder op jaarbasis.

Voor mensen die daar niet op kunnen wachten is er al voldoende aanbod van refurbished aanbieders die betrouwbaar zijn:



