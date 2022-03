Apple Studio Display in de maak

Heel wat mensen zitten te wachten op een goedkopere variant van het Pro Display XDR uit 2019, dat voor meer dan vijfduizend euro in de schappen ligt. Mark Gurman van Bloomberg sprak eerder over een extern display dat de helft gaat kosten en gericht is op gewone gebruikers. Bij deze nieuwe geruchten over een ‘Apple Studio Display’ gaat het in ieder geval niet over zo’n goedkoper scherm, maar zou hij wel eens duurder kunnen uitpakken. Volgens de website 9to5Mac gaat het om een scherm met nog betere specificaties dan het huidige Pro Display XDR. Dit scherm zou in combinatie met de Mac Studio gebruikt kunnen worden, een nieuwe desktopcomputer van Apple die gericht is op professionals.



De Mac Studio is nog niet officieel aangekondigd, maar volgens geruchten wordt er wel aan gewerkt. Het zou een opgepimpte versie van de Mac mini kunnen worden, als vervanger van het huidige high-end Intel-model.

Zelf heeft Apple nog geen hints gegeven dat er gewerkt wordt aan een opvolger van het Pro Display XDR, maar in de wandelgangen gaan wel geruchten dat er meerdere schermen op komst zijn. Bij het Apple Studio Display gaat het dus om een high-end model, die volgens insiders een 7K-resolutie krijgt, nog beter dan de 6K-resolutie in de huidige Pro Display XDR. Dat kan twee dingen betekenen: Apple houdt hetzelfde schermformaat maar krijgt een hogere pixeldichtheid, of het scherm krijgt grotere fysieke afmetingen. Het zou bijvoorbeeld van 32-inch naar 36-inch kunnen gaan.

Toevallig waren er al eerder geruchten over een extern display met de codenaam J327, voorzien van een ingebouwde Apple Silicon-chip (namelijk de A13). Volgens bronnen van 9to5Mac gaat het bij dit Apple Studio Display om hetzelfde model J327. Ook bij dit verwachte product is het goed mogelijk dat Apple de plannen onthuld tijdens het ‘Peek Performance’-event op dinsdag 8 maart 2021.