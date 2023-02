Er waren jaren dat de Apple de Mac mini een beetje uit het oog was verloren. Zo verscheen er tussen 2014 en 2018 geen enkel nieuw model. Maar gelukkig is Apple de kleinste Mac ooit sinds 2018 niet meer vergeten. Het was zelfs de allereerste Mac met Apple Silicon-chip ooit. Toen Apple de overgang naar eigen Mac-chips aankondigde in juni 2020, was het een omgebouwde Mac mini waar ontwikkelaars op konden werken om hun apps geschikt te maken. Dat laat meteen zien hoe veelzijdig de Mac mini eigenlijk is, mede dankzij het compacte ontwerp. Ook voor gewone gebruikers was de Mac mini met M1-chip de eerste kennismaking met Apple Silicon Macs en nu de M2-chip al een tijdje verkrijgbaar is, kon een nieuwe versie natuurlijk niet uitblijven. Maar tegelijkertijd heeft Apple ook een krachtigere M2 Pro Mac mini uitgebracht. Aan de buitenkant ziet de nieuwe Mac mini 2023 er nog hetzelfde uit, maar hoe is dat in de praktijk? In deze review van de Mac mini 2023 bespreken we voornamelijk de M2-versie die wij uitvoerig getest hebben en delen we alle voor- en nadelen van dit model.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@benjaminRK). De Mac mini 2023 is voor deze review tijdelijk beschikbaar gesteld door Apple. Het geteste model is een Mac mini 2023 met M2-chip, 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB RAM en 512GB SSD. We hebben de Mac mini getest in combinatie met Apple’s Studio Display. De review is uitgevoerd in januari en februari 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.



Mac mini 2023 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het door ons geteste M2-model van de Mac mini 2023:

Nieuwe 2023 Mac mini, de kleinste Mac in het assortiment

M2-chip met 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB RAM en 512GB opslag

Geteste model voorzien van 2 Thunderbolt 4-poorten, twee usb-a-poorten, hdmi, gigabit ethernet en koptelefoonaansluiting

Ook verkrijgbaar met krachtigere M2 Pro-chip, met maximaal 12-core CPU, 19-core GPU, 32GB RAM, 8TB opslag en vier Thunderbolt 4-poorten

Design ongewijzigd ten opzichte van 2020-versie

Nu met Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Prijzige upgrade-mogelijkheden voor opslag en RAM

Verkrijgbaar vanaf nieuwe lagere prijs van €719,-, het door ons geteste model heeft een prijs van €1.179,-

Mac mini M2 instap M2 upgrade M2 Pro

Design Mac mini 2023: compact, maar had wel kleiner gekund

Afmetingen: 19,70 x 19,70 x 3,58 cm

Gewicht: 1,18 kg (M2); 1,28 kg (M2 Pro)

Klein vierkant kastje met aluminium behuizing

Alleen verkrijgbaar in zilver

Zelfde design als 2020-model en eerder

Van alle Macs heeft de Mac mini eigenlijk het meest saaie design. Het is niets meer dan een plat vierkant doosje, gemaakt van aluminium. En daar is helemaal niks mis mee. De charme van de Mac mini is dan ook het kleine formaat (what’s in a name). Het grote voordeel is dan ook dat de Mac mini bijna op elk bureau past, ook als je een wat kleiner bureau hebt. Wij hebben hem getest op een bureau van 1,8 meter breed en er is naast het scherm, HomePod en IKEA Symfonisk-speaker nog ruimte genoeg over. Maar toch vonden we de Mac mini bij het uitpakken groter dan we van tevoren hadden gedacht. We hebben ook het idee dat Apple, als ze dat echt hadden gewild, een kleinere behuizing had kunnen maken. Het gewicht komt wat ons betreft ook niet echt overeen met het formaat. Bij het formaat van bijna 20 bij 20 centimeter hadden we wel een iets zwaardere Mac verwacht. Dat de Mac mini zo licht is, vinden we eigenlijk eerder een nadeel dan een voordeel. Bij het loshalen en verbinden van kabels en accessoires, verschuif je gegarandeerd de Mac mini over het bureau. Met een iets zwaarder gewicht was hij waarschijnlijk beter blijven staan.

Dat lichte gewicht komt ook deels doordat er binnenin relatief veel loze ruimte is. Dit zorgt ervoor dat de Mac mini niet snel oververhit raakt en goed zijn warmte kwijt kan, dus het heeft wel degelijk een reden. Maar we houden toch het idee dat Apple op dit gebied wat innovatiever had kunnen zijn. Een YouTuber bewees vorig jaar hoe klein een Mac mini eigenlijk kan zijn, maar vooralsnog is dat er dus nog niet van gekomen.

De Mac mini 2023 heeft een identiek design aan het model uit 2020 en eigenlijk ook de uitvoeringen daarvoor. De aluminium behuizing zit verder goed in elkaar. Qua kleuren zijn de opties vrij saai: er is alleen een zilverkleurig model. Voorheen had Apple van de high-end Intel-versie nog een spacegrijze variant en we vinden het jammer dat die keuze er niet meer is. Een geheel zwarte Mac mini hadden we nog mooier gevonden, omdat hij daarmee optisch nog kleiner lijkt.

Over het algemeen zijn we wel tevreden met het ontwerp van de Mac mini 2023, mede doordat je hem zo makkelijk op ieder bureau kan plaatsen. Maar we houden toch het gevoel dat Apple wat kansen heeft laten liggen.

Hardware en prestaties: Mac mini maakt veel indruk, maar op één vlak totaal niet

Keuze uit M2- of M2 Pro-chip (ons testmodel heeft de M2-chip)

Tot 12-core CPU (ons testmodel heeft een 8-core CPU)

Tot 19-core GPU (ons testmodel heeft een 10-core GPU)

Tot 32GB RAM (ons testmodel heeft 16GB RAM)

Tot 8TB opslag (ons testmodel heeft 512GB opslag)

Voorzien van twee (M2) of vier (M2 Pro) Thunderbolt 4-poorten, allemaal aan de achterkant

Ook hdmi, gigabit ethernet en koptelefoonaansluiting, allemaal aan de achterkant

Ingebouwde speaker

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Voor deze review hebben we de iets uitgebreidere versie van het M2-model getest. De M2-versie is het nieuwe instapmodel, dat standaard voorzien is van 8GB RAM en 256GB opslag. Tegen een meerprijs kun je de hoeveelheid RAM en opslag uitbreiden, zoals bij ons model gedaan is. De M2 Mac mini is niet de eerste Mac met M2-chip die we getest hebben. Vorig jaar bracht Apple al de M2 MacBook Air en 13-inch MacBook Pro uit. In onze M2 MacBook Air review kon je al lezen dat we over de prestaties van de M2-chip meer dan tevreden zijn. Bij de Mac mini is dat niet anders. Maar doordat de Mac mini geen laptop is en zijn warmte beter kwijt kan, biedt de Mac mini in benchmarks een iets betere score.

De Mac mini M2 is ideaal als instapmodel voor iedereen die eens een Mac wil proberen en bijvoorbeeld al een prima scherm heeft staan. De prestaties van de M2-chip zijn bovengemiddeld goed en meer dan genoeg voor dagelijkse taken. In onze test zijn we absoluut geen vertragingen, vastlopers of andere problemen tegengekomen. Het maakt niet uit hoeveel tabbladen je open hebt of hoeveel programma’s je hebt draaien: de Mac mini kan het allemaal met gemak aan. Dat geldt ook voor foto- en videobewerking, al adviseren we om te kiezen voor de M2 Pro-variant als dit tot je dagelijkse bezigheden behoort. De M2-chip van de Mac mini kan foto- en videobewerking en dat soort taken prima aan, maar door de extra grafische kracht van de M2 Pro vinden we dat model daar meer voor geschikt. Overigens hebben alle modellen van de Mac mini 2023 Apple’s nieuwe media engine, die verantwoordelijk is voor het verwerken van allerlei foto- en videobestanden. In ProRes video’s bewerken is dus geen enkel probleem.

We kunnen in deze review van de Mac mini 2023 los gaan met benchmarks, cijfertjes en andere statistieken, maar die vind je ook bij Apple zelf. Belangrijker vinden we dan ook hoe de Mac mini in de praktijk presteert. Zoals we zeiden zit dat helemaal snor. Als je een supersnelle Mac zoekt voor dagelijks gebruik in bijvoorbeeld je thuiskantoor, dan is de Mac mini zeker een aanrader. We vinden het wel jammer dat de goedkoopste instapversie standaard met 8GB RAM geleverd wordt. Slecht is dat zeker niet, maar met 16GB ben je net iets toekomstbestendiger en gaat het gebruik van meerdere programma’s een stuk makkelijker. De Mac mini hoeft dan minder swapgeheugen te gebruiken en dat merk je aan de prestaties.

Ter vergelijking hebben we de afgelopen tijd ook de MacBook Pro 2023 met M2 Pro-chip getest. Onze dagelijkse Mac is bovendien een 2017 15-inch MacBook Pro met Intel-chip. Voor onze dagelijkse bezigheden (artikelen schrijven, heel veel tabbladen open en af en toe wat lichte foto- en videobewerking), presteert de MacBook Pro 2023 uiteraard het beste. Maar zoveel verschil hebben we met de M2 Mac mini niet eens gemerkt. Dat bewijst maar weer eens hoe krachtig de Mac mini M2 is voor dit soort dagelijkse bezigheden. Het verschil met de 2017 Intel MacBook Pro is uiteraard groot: webpagina’s gaan daar trager en het gebruik van meerdere programma’s tegelijkertijd merk je echt wel in de prestaties. De M2 Mac mini heeft daar gelukkig allemaal geen moeite mee.

Poorten: keus genoeg, maar soms op de verkeerde plek

Ons testmodel is voorzien van twee Thunderbolt 4-poorten, twee usb-a-poorten, een hdmi-poort, gigabit ethernet en een koptelefoonaansluiting. Dat is voor ons gebruik meer dan voldoende: alle accessoires die we gebruiken zijn draadloos en als we toch eens iets moeten aansluiten hebben we altijd nog wel ergens een adapter liggen. Maar we begrijpen dat niet iedereen die luxe heeft. Voor wie behoefte heeft aan meer poorten, vind je in de M2 Pro-versie vier Thunderbolt 4-poorten. De overige ingangen zijn verder hetzelfde. Vooral de hoeveelheid poorten van de M2 Pro-versie zal voor het merendeel van het Mac mini-publiek meer dan genoeg zijn. De usb-a-poorten hadden voor ons niet per se gehoeven, maar voor wie nog een bedraad toetsenbord heeft liggen is het wel een uitkomst.

Waar we meer moeite mee hebben, is dat de poorten allemaal aan de achterkant zitten. En dat is voor zo’n kleine Mac mini, die je gemakkelijk ergens in een klein plekje op je bureau kan wegzetten, niet echt handig. Dat geldt vooral voor een poort als de koptelefoonaansluiting, die je regelmatiger moet loshalen en weer moet verbinden. Het helpt ook niet mee dat de achterkant van de Mac mini geheel zwart is, waardoor de poorten ook lastiger te zien zijn. We hadden het prettiger gevonden als de koptelefoonaansluiting en minstens één Thunderbolt 4-poort aan de voorkant zouden zitten. De Mac Studio heeft bijvoorbeeld wel wat poorten aan de voorkant. Het is niet dat dit dé reden is om voor een Mac Studio te kiezen, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

De hdmi-poort op de Mac mini biedt overigens betere specificaties, vooral op de M2 Pro-versie. Daar kun je voor het eerst ook een 8K-display op aansluiten, of een 4K-scherm met maximaal 240Hz. Op de M2-versie kun je via hdmi maximaal een 4K-scherm tot 60Hz verbinden. Dat zal voor het merendeel van de mensen meer dan genoeg zijn, zeker voor de doelgroep van het instapmodel van de Mac mini. We vinden het vooral fijn dat het duurdere model betere specs biedt wat dit betreft. Een voor wie met het instapmodel toch een betere resolutie wil, kan altijd één van de Thunderbolt 4-poorten gebruiken, mits je een scherm hebt die dat ondersteunt. In totaal kun je overigens twee schermen op de M2 Mac mini aansluiten en drie op het M2 Pro-model. Ook dat vinden we meer dan genoeg. Mocht je toch meer schermen nodig hebben, dan kan je altijd nog een MacBook met Universal Control erbij zetten.

Ingebouwde speaker: niet om aan te horen

De Mac mini staat bekend om het kleine ontwerp en de lage instapprijs. De reden hiervoor is dat je er veel zaken nog zelf bij moet kopen: een muis of trackpad, toetsenbord en, niet geheel onbelangrijk, een extern scherm. Wat de Mac mini wel in huis heeft, is een ingebouwde speaker. Maar daar is ook alles mee gezegd. De ingebouwde speaker van de Mac mini is werkelijk van erbarmelijke kwaliteit. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de speaker van mijn Apple Watch Series 8 een beter geluid produceert, ook al klinkt het wat zachter. Het is werkelijk een kwelling om muziek te luisteren via de Mac mini-speaker. Zelfs systeemgeluidjes klinken blikkerig. We zijn nog steeds (op een negatieve manier) verbaasd dat Apple zo’n slecht onderdeel in een Mac gestopt heeft, terwijl de MacBook Pro nota bene zo’n geweldige speaker in huis heeft. Het is duidelijk dat Apple op dit onderdeel bezuinigd heeft, maar wat ons betreft hadden ze er een paar tientjes extra tegenaan gegooid voor een fatsoenlijke speaker.

Helemaal omdat niet elk extern scherm zijn eigen speakers heeft. We hebben de Mac mini gebruikt in combinatie met een 27-inch LG-scherm, maar ook met het Studio Display van Apple. Apple’s eigen externe scherm heeft uitmuntende speakers met Dolby Atmos, maar ons eigen LG-scherm heeft zelf geen speakers ingebouwd. We moeten het dan dus doen met de speaker van de Mac mini zelf en dat is echt geen pretje. Wat helemaal zonde is, is dat je een HomePod niet zo eenvoudig als externe speaker aan een Mac kan koppelen. Oké, je kunt muziek via AirPlay vanaf de Mac mini naar een HomePod doorsturen, maar het is niet mogelijk om een HomePod als standaard speaker voor alle systeemaudio in te stellen.

Iets anders wat ontbreekt in de Mac mini is een ingebouwde microfoon. Die keuze vinden we wel te begrijpen, vooral omdat je een Mac mini misschien op een plaats zet waar jij zelf helemaal niet zit. In dat geval zou je stem tijdens een videogesprek erg ver weg klinken. Zorg er dus voor dat je een scherm met microfoon hebt of dat je een externe camera met microfoon gebruikt. Een handige optie is om gebruik te maken van de functie Continuïteitscamera, waarmee je iPhone een webcam voor de Mac wordt. Je kunt dan, naast de camera, ook de microfoon gebruiken.

Wifi 6E en Bluetooth 5.3

Net als bij de MacBook Pro 2023, is de Mac mini 2023 (in elke configuratie) voorzien van Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Daarmee is de Mac mini toekomstbestendig. Wifi 6E routers zijn nog niet zo gangbaar als routers met wifi 6. De nieuwe 6E-standaard biedt een hogere snelheid doordat je minder last hebt van verstoringen in de verbinding. Maar dit geldt dus alleen als je een geschikte router hebt. Wij hebben helaas geen wifi 6e-router, waardoor we dit nog niet hebben kunnen testen. Ook Bluetooth 5.3 moet een hogere betrouwbaarheid geven, al merkten wij niet echt verschil met Bluetooth 5.0.

Upgrade-opties en prijzen

Beperkte upgrademogelijkheden voor chip, werkgeheugen, opslag en ethernet

CPU en GPU te upgraden naar respectievelijk 12-core en 19-core (alleen M2 Pro), met een meerprijs van €345,-

RAM te upgraden naar maximaal 24GB (M2) of 32GB (M2 Pro), met een meerprijs tot €460,-

Opslag te upgraden naar maximaal 2TB (M2) of 8TB (M2 Pro), met een meerprijs van respectievelijk €920,- en €2.760,-

Gigabit-poort te upgraden naar 10-Gigabit, voor een meerprijs van €115,-

Vanafprijs M2: €719,-

Vanafprijs: M2 Pro: €1.569,-

Het goede nieuws is dat de Mac mini goedkoper geworden is. Het gebeurt niet vaak dat Apple de prijs van één van haar producten lager maakt, maar bij de Mac mini is het gelukt. Het instapmodel met M2 is met een vanafprijs van €719,- namelijk €80,- goedkoper geworden dan de vergelijkbare M1-variant. Een soortgelijke prijsverlaging zien we ook bij het uitgebreide M2-model. Over dergelijke prijsverlagingen kunnen we niets anders dan tevreden zijn. Dit maakt van de Mac mini namelijk een erg betaalbare Mac, zeker met de rekenkracht die je daarvoor krijgt. Je moet natuurlijk nog wel zelf een scherm, toetsenbord en muis of trackpad regelen, maar dat kun je zo gek maken als je zelf wil. Je kunt daardoor voor onder de €1.000,- klaar zijn voor een gehele nieuwe Mac. Het is lang geleden dat dat mogelijk was, dus dat is zeker een pluspunt.

Maar het instapmodel zal niet voor iedereen genoeg zijn. Sterker nog: als je veel offline werkt, vinden we de 256GB opslag wel wat aan de krappe kant. En upgraden naar 16GB RAM is eigenlijk altijd wel een goed idee. Voor beide upgrades moet je wel weer flink in de buidel tasten en upgraden kan ook alleen maar bij aanschaf. Zeker voor zo’n model als een Mac mini hadden we het logischer gevonden als hij iets modulairder was, maar dat zit er helaas niet in. Maak dus bij je aanschaf de juiste keuze en staar je niet blind op de vanafprijs van €719,-. De kans dat je minimaal één onderdeel een upgrade geeft, is namelijk best groot. Maar zelfs met een upgrade van het aantal RAM van 8GB naar 16GB, blijf je gelukkig nog onder de €1.000,- voor de Mac mini zelf.

Heb je de extra rekenkracht van de M2 Pro-chip nodig, dan kun je daar nog wat meer aspecten upgraden. Naast RAM en opslag, kun je ook kiezen voor een chip met extra CPU- en GPU-cores. Het voordeel van die versie is dat die ook meteen voorzien is van 16GB RAM, al zie je dat ook wel meteen terug in de vanafprijs van de M2 Pro-versie. Ook kun je daar de hoeveelheid werkgeheugen upgraden naar maximaal 32GB, ten opzichte van 24GB bij de M2-versie. We vinden het bij het M2 Pro-model wel jammer dat er tussen 16GB en 32GB niks zit. Je bent daardoor verplicht om meteen te kiezen voor een upgrade van €460,- als 16GB niet voldoende is. En dat terwijl de M2-versie dus wel die optie voor 24GB heeft. Een gemiste kans. Voor alle prijzen van de Mac mini 2023 check je ons aparte artikel.

Voor wie is de Mac mini 2023?

Om de vraag te beantwoorden voor wie de Mac mini 2023 bedoeld is, moeten we de line-up eigenlijk in tweeën splitsen. De M2-variant is vooral bedoeld als alledaagse computer, bijvoorbeeld voor op je thuiskantoor of op een klein bureau in de woonkamer. Gebruik je een Mac vooral voor administratieve taken, internetbrowsen, filmpjes kijken en af en toe wat foto- en videobewerking, dan vinden we de Mac mini M2 voor jou eigenlijk perfect, zeker als je toch alleen maar op een vaste plek werkt of bijvoorbeeld al een krachtige iPad hebt. De Mac mini met een recente iPad is eigenlijk een heel goede combinatie: de Mac mini voor het meer serieuze werk op een bureau en de iPad voor de mobiele werkzaamheden onderweg. En door de schappelijke prijs van de Mac mini M2 is dat ook echt wel het overwegen waard.

De M2 Pro-versie van de Mac mini is de spirituele opvolger van de vroegere Intel-versie, die gezien werd als een high-end variant. De M2 Pro Mac mini is dan ook, zoals de naam van de chip al zegt, vooral geschikt voor professionals die bijvoorbeeld werken met foto- en videobewerking. Het is eigenlijk de enige krachtige Mac voor professionals die voor onder de €2.000,- verkrijgbaar is. Zeker als je al een eigen high-end display hebt (bijvoorbeeld als je ook Windows gebruikt), is de M2 Pro Mac mini voor pro’s en semi-pro’s die regelmatig bezig zijn met foto- en videobewerking een aanrader.

Alternatieven voor de Mac mini

Er zijn eigenlijk maar weinig alternatieven voor de Mac mini, omdat het zo’n one of a kind-product is. Binnen Apple’s line-up vinden we de iMac en de Mac Studio nog het dichtst in de buurt komen van de Mac mini, al zijn er duidelijke verschillen. Het voordeel van de iMac is dat alles in één zit en je een heel stijlvolle computer in huis haalt. Maar in de iMac zit nu nog een M1-chip en is daardoor minder krachtig. Ook is er nog geen pro-variant van de iMac en dat is jammer.

Voor die doelgroep is er dan ook de Mac Studio. Deze lijkt heel erg op de Mac mini (het zijn er eigenlijk twee op elkaar gestapeld), maar dan met meer poorten (ook aan de voorkant!) en een krachtigere chip. Maar daarvoor moet je dan ook wel flink in de buidel tasten, want een Mac Studio kost je minstens €2.300,-. Daar kun je ook twee Mac mini’s van kopen (bijvoorbeeld een M2- én een M2 Pro-variant). Maar de Mac Studio richt zich dan ook nog meer op dagelijkse professionals in de foto- en video-industrie of ontwikkelaars die veel 3D-renders doen en bijvoorbeeld apps bouwen.

Score 8.4 Mac mini 2023 €719,- Voordelen + Erg betaalbaar door lagere vanafprijs

Prima prestaties, ook in M2-model

Genoeg verschillende poorten

Past op ieder bureau

Toekomstbestendig dankzij onder andere wifi 6E Nadelen - Alle poorten zitten aan de achterkant

Erbarmelijk slechte ingebouwde speaker

Upgrade-opties beperkt

Design had voor ons gevoel nog kleiner gekund

Conclusie M2 Mac mini 2023 review

De Mac mini 2023 is een geweldige Mac, zeker als je kijkt naar de prijs. Voor nog geen €800,- haal je een goede Mac in huis en als je al je eigen beeldscherm en andere accessoires hebt, ben je in één klap klaar. De Mac mini is daarom ideaal voor Windows-gebruikers die wel eens een Mac zouden willen proberen. Want ook de M2-versie is razendsnel en is uitermate geschikt voor allerlei dagelijkse computertaken. Of je nu graag je administratie op een Mac doet, de hele dag zit te surfen in Chrome met meerdere tabbladen of dat je nu af en toe voor je hobby wat foto’s en video’s bewerkt: de Mac mini draait er zijn hand niet voor om. Het compacte design zorgt ervoor dat je hem met gemak overal kan plaatsen waar je wil, al hadden we hem toch liever nog iets kleiner gezien. Zal Apple ooit tot een Apple TV-formaat kunnen komen?

Hoewel we het M2 Pro-model van de Mac mini niet getest hebben, hebben we wel ervaring met de soortgelijke chip in de MacBook Pro 2023. En daarmee bewijst Apple dat die chip ook voor pro’s goed geschikt is. De Mac mini is daardoor niet alleen een aanrader voor Mac-nieuwkomers en voor iedereen die voor z’n thuiskantoor een betaalbare goede Mac zoekt, maar ook voor professionals die graag hun eigen scherm, toetsenbord en muis gebruiken.

Ondanks de lovende woorden, blijven we toch nog wel met een paar wensen zitten. Naast de wens voor een nog kleiner formaat (en wel wat zwaarder graag), kunnen we ook het gebrek aan kwaliteit van de speaker niet onbesproken laten. We zijn niet van Apple gewend dat er zulke slechte onderdelen gebruikt worden. We begrijpen dat een Mac mini niet bedoeld is om urenlang muziek mee te luisteren, maar als zelfs de systeemgeluidjes belabberd klinken, weet je dat je iets verkeerd gedaan hebt. Wat we ook jammer vinden is dat er voor zo’n Mac als de Mac mini maar een beperkt aantal upgrade-opties zijn en dat ze allemaal relatief duur zijn. Belangrijk is dus dat je bij aanschaf al de juiste configuratie kiest, maar dat zijn we inmiddels wel bij de Mac gewend. En als je dan de juiste configuratie kiest, zul je hier nog jarenlang plezier van hebben.

Mac mini M2 kopen

Wil je na het lezen van deze review van de M2 Mac mini 2023 de nieuwe desktop-Mac kopen? Je kan daarvoor terecht bij alle bekende winkels. De adviesprijzen zijn als volgt:

M2-versie: vanaf €719,-

M2 Pro-versie: vanaf €1.569,-

Kijk voor prijzen eens bij deze webshops of zie onze prijsvergelijker:

Mac mini M2 instap M2 upgrade M2 Pro

Zie ook ons artikel over Mac desktop kopen voor prijzen en modellen.

