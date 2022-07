Nieuws over twee van Apple's desktop Macs: de Mac mini en de Mac Pro. Volgens een bron heeft Apple al maanden een nieuwe versie van de Mac Pro klaar staan, maar is besloten om deze niet uit te brengen. En de nieuwe Mac mini wordt mogelijk minder spannend dan eerst gedacht.

Van alle Macs zijn er twee modellen die het langst geen update gekregen hebben: de Mac mini en de Mac Pro. Hoewel de Mac mini eind 2020 nog de overstap maakte naar Apple Silicon met de M1-versie, moet de Mac Pro het nog altijd doen met een Intel-chip. Geruchten over nieuwe versies van beide computers gaan echter al maanden rond, dus de vraag is waar deze nieuwe modellen nou toch blijven. In een interview met YouTuber Max Tech deelt Mark Gurman enkele details van achter de schermen. Er is zowel goed als slecht nieuws over zowel de Mac mini als de Mac Pro.



‘Mac mini 2022 krijgt geen nieuw ontwerp, twee varianten op komst’

Al in de zomer van vorig jaar ging het gerucht dat Apple spoedig met een geheel nieuwe Mac mini kwam, met een snellere M1-chip (toen nog M1X genoemd) en een gloednieuw design. Deze informatie was afkomstig van Jon Prosser, die de laatste tijd een stuk minder in het nieuws is. Mark Gurman zegt nu echter dat er waarschijnlijk helemaal geen nieuw design voor de Mac mini komt, mede door de introductie van de Mac Studio eerder dit jaar.

De Mac Studio is in feite niets meer dan twee Mac mini’s op elkaar in nagenoeg hetzelfde ontwerp, dus het zou volgens Gurman vreemd zijn als Apple de Mac mini een geheel nieuw ontwerp geeft met (zoals de geruchten destijds zeiden) een glazen bovenkant. Gelukkig is er nog wel een nieuwe Mac mini onderweg voor dit jaar. Het zou gaan om twee nieuwe modellen: eentje met een M2-chip en een variant met een M2 Pro-chip. De M2-versie vervangt de huidige M1-variant, terwijl de M2 Pro-uitvoering de huidige Intel-versie vervangt die Apple nu nog verkoopt.

Het gaat hier dus alleen om zogenaamde spec-bumps, zonder noemenswaardige veranderingen aan het ontwerp. Apple zou deze Mac mini’s aan het einde van het jaar aan kunnen kondigen (bijvoorbeeld tijdens een event in oktober of november) en kort daarna uit kunnen brengen.

‘Mac Pro met M1-chip al maanden klaar, M2-model komt in 2023’

Gurman verklapt ook dat Apple al maanden geleden een Mac Pro met een variant van de M1-chip klaar had staan, maar dat uiteindelijk besloten is om te wachten op de M2-variant. Apple kiest dan vermoedelijk voor een M2 Ultra- en nieuwe Extreme-versie. Extreme is een nog niet bestaande naam voor Apple’s eigen Mac-chips. Apple gebruikt inmiddels de Pro-, Max- en Ultra-naamgeving, die op dit moment gebruikt worden bij de MacBook Pro en Mac Studio-modellen. Maar de Mac Pro is doorgaans een stuk krachtiger dan deze Macs, waardoor een nog geavanceerdere variant noodzakelijk lijkt en dus mogelijk de naam Extreme krijgt.

Gurman denkt dat Apple deze nieuwe Mac Pro eind dit jaar aan kan kondigen, maar dat hij pas begin volgend jaar beschikbaar zal zijn. Apple heeft in het verleden vaker nieuwe Mac Pro’s maanden voor release aangekondigd. De 2019-versie werd tijdens de WWDC in juni onthuld en pas in december van dat jaar uitgebracht. Hetzelfde gebeurde bij het model uit 2013.

Gurman houdt echter een slag om de arm als het gaat om planning. Apple is afhankelijk van chipvoorraad en andere externe factoren, zoals inflatie en kosten van onderdelen. Apple heeft bovendien veel nieuwe producten aan te kondigen, waardoor de Mac Pro mogelijk nog een stuk later komt dan begin 2023 en de aankondiging ook nog op zich kan laten wachten.