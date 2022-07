Google Maps krijgt de komende weken verbeterde navigatie voor de fiets. Je kan dan beter meerdere routes met elkaar vergelijken en krijgt meer info over wat voor soort weg het is, zodat je kunt inschatten of je het prettig vindt om overheen te fietsen. Maar er komen nog meer nieuwe functies naar Google Maps.

Er zijn diverse navigatie-apps waarmee je een fietsroute kan starten. Google Maps is daarbij verreweg de bekendste optie en werkt ook goed in Nederland. Google Maps weet waar de fietspaden zijn, zodat je niet zomaar midden op de grote weg belandt. De komende weken worden de fietsroutes in Google Maps nog beter, zo laat Google in een nieuwe blogpost weten. Andere nieuwe verbeteringen die eraan komen zijn nieuwe 3D-weergaves van bekende gebouwen wereldwijd en het kunnen ontvangen en versturen van meldingen als iemand een locatie verlaat of juist ergens aankomt.



Verbeterde fietsnavigatie in Google Maps

De belangrijkste verbeteringen voor de fietsnavigatie in Google Maps, zijn de mogelijkheid om routes met elkaar te vergelijken en om te zien langs wat voor weg de route gaat. Vooral op de fiets ben je een stuk flexibeler als het gaat om verschillende routes, terwijl je met de auto meer gebonden bent aan één richtingswegen en vastgestelde routes. Je kunt nu voordat je gaat fietsen bij het starten van een navigatie al zien welke route het kortst of het langst is, maar binnenkort kun je nog meer details zien zoals de route met de minste bochten of de route met de meeste fietspaden.

Zodra je een route gekozen hebt, kun je per stuk zien op wat voor weg je rijdt. Google Maps maakt onderscheid tussen fietspaden, kleine lokale wegen en grotere stadswegen. Daarbij geeft de app ook aan hoeveel verkeer je kunt verwachten. Een bepaalde route kan dan wel sneller zijn, maar als auto’s met meer dan 50 kilometer per uur langs je rijden is dat als fietser niet altijd even comfortabel. In dat geval kun je dan beter een route kiezen met meer fietspaden, ook al ben je dan wat langer onderweg. Google Maps geeft ook informatie over eventuele hoogteverschillen tijdens je route en of je een stijle helling op moet fietsen, al zullen we daar in Nederland niet zoveel aan hebben.

De vernieuwde fietsnavigatie wordt de komende weken uitgerold op iOS en Android, in honderden steden en regio’s waar fietsnavigatie beschikbaar is.

Apple maakt geen haast met fietsnavigatie

In Apple Kaarten is ook fietsnavigatie beschikbaar, maar nog maar in een heel beperkt aantal steden en regio’s. Het gaat voornamelijk om grote steden in de VS en in Europese plaatsen als Londen en Barcelona. Apple heeft ook functies die aangeven hoe stijl een fietsroute is, maar door de beperkte ondersteuning in steden hebben we daar nog niet zoveel aan. De fietsroutes in Apple Kaarten zijn al in 2020 met iOS 14 toegevoegd, maar in die twee jaar zijn er nog maar weinig steden en regio’s bij gekomen. Het kan dus nog wel jaren duren voordat dergelijke routes in Nederland in Apple Kaarten beschikbaar zijn. Dit jaar kunnen we wel de compleet vernieuwde Apple Kaarten in Nederland verwachten, maar dat betekent niet dat dan ook de fietsroutes meteen beschikbaar komen. Dit blijkt wel uit de uitrol in andere Europese landen, waar de nieuwe kaarten al beschikbaar zijn maar de fietsroutes ontbreken.

Google Maps: meldingen bij vertrek en meer

Terug naar Google Maps, want vanaf nu worden er nog twee nieuwe functies uitgerold. Je kunt al een aantal jaar je locatie delen via Google Maps, maar vanaf nu is het ook mogelijk om een melding te ontvangen als iemand een locatie verlaat of juist ergens aankomt. Als jij je locatie met iemand deelt, kan diegene instellen dat hij of zij een waarschuwing krijgt als jij bijvoorbeeld vanuit huis vertrekt of juist op een bestemming aankomt. Als jij je locatie deelt, krijg je een waarschuwing als diegene met wie je de locatie deelt voor jou een melding instelt. Deze functie is ook al beschikbaar in Apple’s Zoek mijn-app.

Bekijk ook Zo kun je in Google Maps live je locatie delen met vrienden Gebruik je Google Maps om te navigeren? Dan kun je de app ook gebruiken om je vrienden te laten weten waar je precies bent. Je kan met Google Maps live je locatie delen, waarbij ook meteen aangegeven wordt hoeveel procent batterij je nog hebt.

Tot slot gaat Google Maps nieuwe 3D-weergaves toevoegen van bekende gebouwen in grote steden. Denk aan de Eiffeltoren in Parijs of de Empire State Building in New York. Je kan nu al een video van een 3D-weergave bekijken, maar in de nieuwe versie bekijk je hoe de locatie eruit ziet op verschillende momenten op de dag. Deze functie wordt uitgerold bij meer dan 100 van de populairste gebouwen wereldwijd en vind je in de fotosectie van de desbetreffende locaties.