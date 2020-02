iCulture Vandaag: dit was woensdag 19 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 19 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is een droevige dag voor liefhebbers van computermuizen en copy-pasters. Larry Tesler is overleden, de man die bij Xerox geniale dingen uitvond en vervolgens bij Apple kwam werken. Tesler werkte aan de Lisa, Newton, QuickTime en nog zoveel meer, maar hij is het meest bekend geworden als de bedenker van copy-paste. Ondertussen gaat elders in Silicon Valley de vlag uit, want Photoshop bestaat 30 jaar en dat viert Adobe met een reeks nieuwe functies. Ook staat iCulture-podcast S02E08 voor je klaar. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Gebruik je Apple Pay? Je hoeft nu niet meer op een notificatie van je Apple Wallet te wachten als je een betaling doet: je krijgt nu direct een notificatie van de bunq-app zelf.

Rummified (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - – Rummified is compleet vernieuwd!