Ook voor de Mac kunnen ontwikkelaars weer aan de slag met een nieuwe beta. Vandaag is het tijd voor de eerste beta van 10.15.4. In dit artikel houden we je op de hoogte van alle nieuwe functies.

Vaak zijn de tussentijdse updates van macOS-versies niet zo bijzonder in vergelijking met iOS-updates. Zodra we weten welke functies erin zitten houden we je natuurlijk op de hoogte.

Volgens eerdere geruchten komt er gauw een schakelaar op de Mac waarmee je een zogenaamde Pro Mode krijgt. Hiermee wordt je processor (tijdelijk) opgeschroefd en werk je sneller. We laten het weten zodra deze modus gevonden is in de beta.

Meest recente macOS Catalina 10.15.4 Beta

macOS 10.15.4 beta 1

5 februari 2020 – De eerste beta van macOS 10.15.4 is nu beschikbaar. Mochten er nog nieuwe functies ontdekt zijn, dan werken we dit artikel bij.

macOS Catalina 10.15.4 beta download

Voor de beta van macOS 10.15.4 is een macOS betaprofiel nodig. Je vindt het macOS 10.15 betaprofiel in Apple’s Developer Portal. Publieke betatesters kunnen zich op een andere manier aanmelden voor de beta’s van macOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn macOS Catalina 10.15.4 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 10.15.4 Catalina-beta’s voor ontwikkelaars:

macOS 10.15.4 beta 1: 5 februari 2020 (verschenen)

macOS 10.15.4 definitief: maart 2020 (verwacht)

Over macOS Catalina 10.15.4

macOS 10.15.4 is voor ontwikkelaars een relatief kleine update. Wel zijn er met 10.15 grote veranderingen doorgevoerd in macOS en met deze x.x.4 update strijkt Apple de belangrijkste plooien glad. Mogelijk biedt macOS 10.15.4 Catalina ook nog enkele nieuwe functies voor de pas verschenen Mac Pro.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 10.15 ook op een aparte partitie installeren.