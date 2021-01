Het gaat hier dus niet om een aanstaand toestel of om een iPhone 13, maar om een prototype van de al bestaande iPhone 12 Pro. Er duiken niet vaak vroege iPhone-prototypes op, omdat Apple ze meestal goed bewaakt. Ze mogen de kantoren en fabrieken niet verlaten en veel materialen moeten worden vernietigd, om te voorkomen dat ze in kringen van verzamelaars of bij de concurrentie terechtkomen.



iPhone 12 Pro prototype

Op de foto is de iPhone 12 Pro te zien, die nog draait op SwitchBoard. Dit is een versie van iOS 14 die Apple intern gebruikt en die nog niet is voorzien van een gebruikersinterface. Op prototypes die eerder zijn opgedoken is SwitchBoard ook te vinden. Apple gebruikt het om nieuwe functies te testen. Op de foto’s zijn tools te zien zoals Astro en Ness, die Apple gebruikt om het toestel te testen. Ook zitten er bekende tools op zoals Console en USBHost.

Zompetti heeft een prototype in oceaanblauw (Pacific Blue), de nieuwe kleur van dit jaar. Op de foto lijkt het wat donkerder dan gebruikelijk, maar dat komt door de slechte lichtomstandigheden. Waarschijnlijk is het dezelfde kleur die uiteindelijk in de winkels kwam te liggen.

Omdat het een testversie is ontbreken bepaalde teksten die je normaal op de behuizing vindt. Verder is het gelijk aan het toestel dat sinds oktober in de winkel verkrijgbaar is. Zompetti had eerder al prototypes van de originele Apple Watch en de derde generatie iPod touch weten te bemachtigen.