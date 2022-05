iPhone Studio concept

Ontwerper Antonio De Rosa keek goed naar de Mac Studio en stelde zich voor hoe een iPhone gebaseerd op hetzelfde idee eruit zou zien. Hij verzon er ook nog wat meer details bij: binnenin vind je een A16 Ultra-chip, aan de onderkant zit een usb-c-aansluiting en je krijgt een ProCamera Array met periscooplens. De speakers geven een ruimtelijk geluid dankzij Audio 3D. Antonio maakte ook een AR-model.



Het lijkt in niets op de al gelekte onderdelen die tot nu toe van de iPhone 14 zijn verschenen, maar dat hoeft ook niet. Dit is een concept dat volledig op fantasie berust en nooit werkelijkheid zal worden. Toch zou het mooi zijn als Apple weer eens een speciale variant uitbrengt die het design voor de komende tien jaar bepaalt, zoals destijds bij de iPhone X

Wat de iPhone 14 (Pro) betreft: die gaat er zeker niet uit zien zoals in de video en de eerstvolgende twee opvolgers waarschijnlijk ook niet. De eerstvolgende grote fysieke verandering is dat de notch wordt vervangen door een combinatie van rond en pilvormig gaatje.

Hieronder vind je nog enkele foto’s van de iPhone Studio: