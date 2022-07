IKEA heeft de HomeKit-verlichting uitgebreid met drie nieuwe producten. Het gaat om lichtstrips voor in de kast. Silverglans is bedoeld voor de badkamer, Mittled hoort in de keuken thuis en Skydrag kun je aanbrengen in je kledingkast of keuken.

IKEA Silverglans voor de badkamer

IKEA komt met drie nieuwe series in verschillende kleuren, die via de IKEA Tradfri-bridge ook aan HomeKit zijn toe te voegen. Silverglans bestaat uit lichtstrips die je in verschillende lengte in de badkamer kunt aanbrengen. Afhankelijk van de kleur van je badkamermeubel kun je kiezen voor wit of antraciet. De strips zelf beginnen bij een lengte van 40 centimeter en kosten €15.



Koop je een set met lichtbalk, driver en afstandsbediening, dan ben je rond de €60 kwijt. De prijzen kunnen per land verschillen. De ledstrips zijn dimbaar.

Om te kunnen gebruiken moet je nog wel de hieronder afgebeelde driver (€15) ergens kunnen wegwerken. Dat geldt ook voor de andere verlichtingsseries die we hieronder bespreken. En uiteraard moet je ook een manier vinden om de stroomdraad naar het juiste punt te brengen.

Mittled voor de keuken

Mittled is een serie lichtstrips en spotjes, uitgevoerd in wit of aluminium. Je kunt deze boven het aanrecht gebruiken. Een los spotje kost €12 en voor een lichtstrip ben je minimaal €15 kwijt. Ze moeten niet worden verward met de al bestaande Mittled lichtstrips met bewegingsdetector voor in lades, want die zijn niet compatibel. De nieuwe producten zijn te herkennen aan de rode tekst ‘NIEUW’.

Skydrag voor keuken en kledingkast

Zoek je wel iets met bewegingsdetector, dan ben je beter af met Skydrag. Deze lichtstrips zijn eigenlijk bedoeld voor de keuken, maar zijn ook op andere plekken te gebruiken. Bijvoorbeeld om te zorgen dat er automatisch een lampje gaat branden als je je sokkenla open trekt. De bewegingsdetector is ingebouwd, zodat de lamp bij het openen van een kast meteen gaat branden.

Je kunt kiezen uit zwart of wit, in lengtes tussen 40 cm en 80 cm. De prijs begint bij €15 (in Duitsland ligt de prijs iets lager). Een complete set met lichtbalk, driver en afstandsbediening kost rond de €50. Ook hier geldt: de prijzen van IKEA kunnen per land heel verschillend zijn en dat geldt ook voor de beschikbaarheid.

Er zijn nog veel meer ledstrips met HomeKit, maar die zijn meestal flexibel. Deze staafjes van IKEA zijn wat minder gangbaar. Voor het complete aanbod bekijk je onze round-up van ledstrips.