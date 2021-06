Winnaars Apple Design Awards 2021

Het is een van de tradities van WWDC: de Apple Design Awards. Terwijl er vorig jaar slechts zes apps de prijs ontvingen, selecteerde Apple dit jaar maar liefst twaalf winnaars in zes verschillende categorieën. De apps zijn niet alleen beoordeeld op hun looks, maar ook op hun positieve impact op het milieu of mensen met een beperking. Of de ontwikkelaar gebruik maakt van de technologische mogelijkheden van Apple-apparaten, speelt ook mee in de beoordeling. Het leuke is dat zowel kleine als grote ontwikkelaars deze prijs kunnen krijgen. Dit jaar zijn de winnaars onder andere Carrot Weather, Pok Pok Playroom en Be My Eyes.



De Apple Design Awards zijn bedoeld om ontwikkelaars met creatieve en positieve ideeën in het zonnetje te zetten. Apple reikt de prijs al meer dan twintig jaar uit en heeft tot nu toe meer dan 250 winnaars aangewezen. De award zet ontwikkelaars aan om mooiere apps te bedenken en voor de makers van de app geeft het een mooie boost in naamsbekendheid. Vorig jaar met de Apple Design Awards 2020 wonnen onder andere de foto-app Darkroom en de game Sky: Children of the Light.

Dit zijn de winnaars van 2021 per categorie:

Accessibility: HoloVista en Voice Dream Reader

HoloVista en Voice Dream Reader Delight and Fun: Little Orpheus en Pok Pok Playroom

Little Orpheus en Pok Pok Playroom Interaction: Bird Alone en Carrot Weather

Bird Alone en Carrot Weather Social impact: Alba: A Wildlife Adventure en Be My Eyes

Alba: A Wildlife Adventure en Be My Eyes Visuals and Graphics: Genshin Impact en Loóna

We zullen er een aantal uitlichten en uitgebreider bespreken.

Pok Pok Playroom

Pok Pok Playroom is een digitale speelkamer waarin een kind kan rondstruinen om nieuwe dingen te ontdekken. De app is een wereld waar bijzondere figuren kunnen worden gebouwd, een kind zelf muziek kan maken of eigen tekeningen kan maken. Door de leuke geluidseffecten en de haptic interactie brengen de ontwikkelaars de virtuele wereld tot leven. De app is beschikbaar voor iPhone en iPad.

Carrot Weather

Een origineel alternatief voor de standaard Weer-app op je iPhone is Carrot Weather. Waar weersvoorspellingen meestal heel feitelijk doorgeven wat je kunt verwachten, verpakt Carrot Weather dit in een grappige boodschap. Daarnaast ziet de app er zowel op je iPhone, als op je iPad of Apple Watch erg gelikt uit. Je kunt gebruik maken van AR, de app personaliseren en allerlei challenges doen met de app. Kortom, Carrot Weather maakt het weer weer interessant.

Be My Eyes

Een app die een Apple Design Award heeft ontvangen in de categorie Social impact is Be My Eyes. Deze bijzondere app verbindt mensen met een visuele beperking aan vrijwilligers wereldwijd, zodat zij slechtziende of blinden mensen kunnen helpen bij het identificeren van objecten.

Er zijn zo’n 4,5 miljoen vrijwilligers die 300.000 blinden en slechtzienden op dit moment helpen via de app. Op het moment dat er hulp nodig is, kan via de app contact worden gezocht met één van de helpers, zodat visueel beperkte mensen hun dagelijkse dingen makkelijker kunnen uitvoeren.