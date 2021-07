Mini-LED display in iPad mini

De vernieuwde iPad mini 6 zou een groter scherm kunnen krijgen, dankzij de smallere bezels. Volgens DigiTimes zit er echter ook een mini-LED display in. Dit komt bovenop de andere geruchten over een usb-c-poort, Touch ID in de aan//uitknop, een snelle A15-chip en een Smart Connector voor accessoires. Het is te lezen in een artikel van DigiTimes (achter paywall) over de activiteiten van fabrikant Radiant Optoelectronics. Dit bedrijf zal in het derde kwartaal van 2021 beginnen met het de productie van backlight-units voor de iPad mini en de MacBook Pro. Beide zijn voorzien van mini-LED, de nieuwe schermtechniek die je ook al in de 12,9-inch iPad Pro 2021 vindt.



In het vierde kwartaal zal de productie flink worden opgevoerd, zo heeft DigiTimes vernomen. Mini-LED biedt beter contrast, dieper zwart en meer helderheid. Analist Ming-Chi Kuo heeft ook al beweerd dat de iPad mini ooit mini-LED krijgt, maar hij verwachtte de overstap al in 2020 met een 7,9-inch model. Dat gebeurde echter niet. Toch blijft de schermtechniek in beeld als volgende stap om de schermen van de iPads te verbeteren. Volgens Bloomberg kunnen we de volgende iPad mini nog dit jaar verwachten. Dat de productie van de schermen in het derde kwartaal begint, sluit daar goed op aan.

De huidige iPad mini dateert nog uit maart 2019 en heeft een A12-chip, een Touch ID-knop onder het scherm en een 7,9-inch LCD-scherm. Lees alles over onze verwachtingen over de iPad mini 2021!