iPhone Parts and Service History

Dergelijke info is ook interessant als je een tweedehands of refurbished iPhone koopt: je kunt dan meteen zien of eventueel vervangen onderdelen wel origineel zijn. De info is te vinden in de Instellingen-app onder Algemeen > Info. Dit is te lezen in een nieuw supportdocument van Apple. De nieuwe functie is alleen zichtbaar als er onderhoud is gepleegd aan de iPhone en er onderdelen zijn vervangen. Bovendien heb je iOS 15.2 nodig, waarvan dinsdagavond de Release Candidate werd uitgebracht. De update zal binnen een paar dagen officieel worden uitgebracht.



Met het onderdeel ‘Parts and Service History’ in de Instellingen-app zie je precies welke iPhone-reparaties er zijn uitgevoerd en welke originele onderdelen erin zitten.

De getoonde informatie is afhankelijk van je model:

iPhone 12- en 13-serie: je kunt zien of batterij, scherm of camera zijn vervangen.

iPhone 11-serie: je kunt zien of de batterij en het scherm zijn vervangen.

‌iPhone‌ XR, XS, XS Max (ook iPhone SE 2e generatie 2020): Je kunt zien of de batterij is vervangen.

‘Genuine Apple Part’ vs ‘Unknown Part’

Bij onderdelen die vervangen zijn geeft ‘Genuine Apple Part’ aan of er een origineel onderdeel is gebruikt. De aanduiding ‘Unknown Part’ kan verschillende dingen betekenen: het onderdeel is onvolledig geïnstalleerd, is niet-origineel of is al eens gebruikt in een andere iPhone. Ook kan het betekenen dat het onderdeel niet goed functioneert.

In eerdere iOS-versies kun je alleen zien of er sprake is van een ‘Unknown Part’, maar krijg je geen aanduiding dat er originele onderdelen zijn gebruikt. Uiteraard moet Apple al deze teksten nog vertalen naar het Nederlands, maar dat is in het genoemde supportartikel nog niet gebeurd.

Apple benadrukt dat je je iPhone gewoon kunt blijven gebruiken, ook al zit er geen officieel onderdeel in. Voorheen was dat wel eens anders: dan werkte na een reparatie bijvoorbeeld de Touch ID-knop niet meer.

De informatie over onderhoud en onderdelen wordt opgeslagen op je toestel, maar wordt mogelijk ook centraal opgeslagen. Apple geeft aan dat de info wordt gebruikt voor support, om de veiligheid van je toestel te analyseren en “om toekomstige producten te verbeteren”. Dat laatste wekt de indruk dat de informatie ook naar Apple zelf wordt gestuurd.

Bekijk ook Nieuw: deze functies komen met iOS 15.2 binnenkort naar je iPhone Apple voegt in iOS 15.2 weer nieuwe functies toe aan je iPhone. Er komen nieuwe functies voor je privacy, maar ook een aantal andere handige toevoegingen. We zetten ze op een rij.

Reparatiefix in iOS 15.2

In iOS 15.2 vind je nog iets anders op het gebied van reparaties, speciaal voor de iPhone 13-serie. Bij de release van deze toestellen bleek dat Face ID wordt uitgeschakeld op het moment dat een onafhankelijke reparateur het scherm vervangt. Dit leverde nogal wat kritiek op en Apple beloofde dat dit met een software-update zou worden teruggedraaid. Deze ‘fix’ zit in iOS 15.2.

Apple heeft er nu voor gekozen om mensen alleen te informeren en niet bepaalde onderdelen onbruikbaar te maken. Je kunt nu zelf zien of er echte óf niet-originele onderdelen zijn gebruikt, maar kunt je toestel gewoon blijven gebruiken. Daarnaast biedt Apple je de mogelijkheid om in de toekomst zelf je iPhone te repareren.