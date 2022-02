De Loop Mount is een interessante fietshouder voor je iPhone. Opgevouwen ziet het eruit als een rolletje. Naast het eerste exemplaar is er nu ook een draaiend model in ontwikkeling.

Als je voor het eerst een Loop Mount in handen hebt, heb je waarschijnlijk geen idee wat je ermee kunt doen. Het ziet eruit als iets uitklapbaars, maar voor wat? Het blijkt een iPhone-houder voor op de fiets, die je rondom het stuur kunt aanbrengen. Hij is ontworpen voor elk formaat telefoon en voor verschillende soorten fietsers, van forenzen tot wielrenners. Deze metalen houder is zo gemaakt dat het onderdeel lijkt van de fiets.



Loop Mount Twist

Naast het normale model uit 2020 die je gewoon via Amac kunt aanschaffen, is er nu ook een nieuwe uitvoering in ontwikkeling, de Loop Mount Twist. Die heeft al voldoende geld binnengehaald via crowdfunding en staat op het punt te worden uitgeleverd aan de deelnemers. Vanaf januari 2022 vallen de eerste exemplaren op de deurmat, maar je kunt nog steeds meedoen voor €54 per stuk. Deze Loop Mount Twist is nog iets handiger, omdat ‘ie zowel in landschaps- als portretweergave te gebruiken is.

Ook dit nieuwe model is niet van plastic gemaakt, maar van metaal. Met behulp van CNC-technologie is een sterke maar toch lichte constructie gemaakt die ook op je toekomstige fiets te gebruiken is. Ook dit nieuwe model is onopvallend, zodat het deel lijkt uit te maken van je fiets. Er is een universele adapter, maar voor liefhebbers van de Brompton-vouwfietsen is er ook een speciale Brompton-adapter voor het M-type stuur, waar de ruimte beperkt is. Duidelijk is wel dat deze houder gemaakt is door mensen die zelf graag fietsen en die proberen om een zo goed mogelijk product te maken. Een belangrijk minpunt hebben ze echter (nog) niet opgelost: de houder is niet geveerd, waardoor trillingen rechtstreeks worden doorgegeven aan de iPhone. Motorrijders kunnen daarover meepraten.

