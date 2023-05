Logitech organiseerde dinsdag een dagvullende mediasessie om de nieuwste producten aan te kondigen. Wat daar te zien was, zal pas later worden onthuld, maar er komt al wel nieuws over een nieuwe desktop-hub naar buiten. De Logi Dock Flex is bedoeld voor zakelijke gebruikers.

Logi Dock Flex

Het is de bedoeling dat je Logitech’s Logi Dock Flex op je werkplek neerzet zodat je foto’s van je partner en kinderen kunt gebruiken. Bovendien kun je dit dockingstation gebruiken om allerlei apparaten aan te sluiten, zoals een MacBook en een extern scherm. Er zijn twee usb-c-poorten en één usb-a-poort onder het scherm aanwezig. Aan de achterkant vind je dan nog twee extra usb-a-poorten, een usb-c-poort en een gigabit ethernetpoort. Om te voorkomen dat jouw Logi Dock Flex wordt gestolen is er een aansluiting voor een Kensington-antidiefstalkabel. Dat laatste mag ook wel, want hij krijgt dit najaar een adviesprijs van €849.-. Aan de voorkant vind je een 8-inch touchscreen waarmee je vergaderkamers en werkplekken kunt reserveren via Zoom Workspace, Microsoft Teams of de nieuwe aangekondigde reserveringssoftware van Logitech zelf.



Waarom geen Flex Dock, wat qua naamgeving veel logischer zou zijn? Dat komt omdat dit de opvolger is van de al eerder uitgebrachte Logi Dock, die nog steeds verkrijgbaar is. Dat is een vierkant Apple TV -achtige dock met ingebouwde speakerphone, maar zonder scherm. Er is bij deze nieuwe uitvoering meer aandacht voor sociale contacten en samenwerken met collega’s. Ook krijgen managers en IT-beheerders meer data over het gebruik van techniek en de fysieke ruimtes op kantoor. Op het scherm kun je je agenda bekijken, afwezigheidsberichten instellen en een foto instellen.

Je kunt twee 4K-schermen aansluiten via HDMI en DisplayPort en hij levert 100 Watt aan je laptop via de usb-c-aansluiting. Wat lijkt te ontbreken is een Thunderbolt-aansluiting, die je wel krijgt op andere docking stations zoals de CalDigit TS4 van €450. Die heeft echter geen scherm.

Beschikbaarheid en prijs Logi Dock Flex

De Logi Dock Flex komt in het najaar van 2023 beschikbaar voor de al eerde genoemde adviesprijs van €849.-. Wat de Logitech-software voor het boeken van vergaderruimtes en werkplekken betreft: dat is nu al beschikbaar en gratis te gebruiken, ook als je de dock niet aanschaft. Er is een betaalde versie van $50 per jaar per werkplek voor extra statistieken, geavanceerd gebruikersbeheer en plattegronden van het kantoor. Tot 1 juli 2024 zijn deze geavanceerde functies gratis als beta te proberen; daarna zul je moeten betalen.

Wie een docking station nodig heeft maar niet op de Logi Dock Flex wil wachten, vindt hieronder de prijzen van het huidige model. Logitech kondigde ook nog de Rally Bar Huddle aan, die eruit ziet als een soundbar maar bedoeld is voor online vergaderingen. Hij is bedoeld voor kleine groepen van 6 tot 8 deelnemers. Ze worden in beeld gebracht door een niet-beweegbare 4K-lens.