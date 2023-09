We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Flora and Son

Deze nieuwe film van John Carney is nu te zien bij Apple TV+. Bij deze onafhankelijke regisseur en producer speelt muziek een belangrijke rol, zoals verwacht. Eve Hewson speelt de rol van moeder Flora. Ze is gefrustreerd over het rebelse gedrag van haar 14-jarige zoon Max. Om te zorgen dat hij zijn energie in iets anders gaat steken, geeft ze hem een gitaar, zodat hij lessen kan volgen bij een muzikant uit LA, gespeeld door Joseph Gordon-Levitt. Flora en Max krijgen hierdoor een sterke band. Klinkt misschien simpel, maar de film is goed ontvangen op de diverse filmfestivals. Als Hewson je bekend voorkomt: dat kan kloppen want ze was bij Apple TV+ ook al te zien in de duistere comedy Bad Sisters.

Bekijken: Flora and Son

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Age of Influence (S01)

Te zien bij: Disney+

Age of Influence belicht de duistere kant van de influencercultuur aan de hand van een aantal grote socialmediaschandalen. Van oplichtingspraktijken tot succesvolle cancelcampagnes, we zien hoe deze stemmingmakers gevangen raken in hun eigen online gecreëerde wereld.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Wonderful Story of Henry Sugar

Te zien bij: Netflix

De eerste van vier door Wes Anderson geregisseerde verhalen in Roald Dahl-stijl. Het gaat om vier korte films, te beginnen met The Wonderful Story of Henry Sugar. Benedict Cumberbatch speelt de hoofdrol als alleenstaande Henry Sugar, die probeert om te winnen bij gokspellen. We zijen ook Ralph Fiennes, Dev Patel, Rupert Friend, Ben Kingsley, en Richard Ayoade in de cast. Kijk ook naar de overige drie verhalen: The Swan, The Ratcatcher en Poison.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Reptile

Te zien bij: Netflix

Een moordmysterie met Benecio Del Toro, geregisseerd door Grant Singer. In een klein stadje in New England werkt een detective (gespeeld door Del Toro). Zijn onderzoek naar een brute moord op een jonge makelaar zorgt ervoor dat de illusies in zijn eigen leven ook gaan opspelen. We zien in de film ook Justin Timberlake en Alicia Silverstone. Klinkende namen, maar de critici waren niet overtuigd.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Love Is in the Air

Te zien bij: Netflix

Een onafhankelijke piloot vecht om haar familiebedrijf te behouden, maar wordt verliefd op de man die is uitgestuurd om haar luchtvaartactiviteiten voorgoed te beëindigen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Banlieusards 2

Te zien bij: Netflix

De broers Traoré hebben moeite om de vicieuze cirkel van verraad, wraak en geweld te doorbreken en blijven vechten voor een betere toekomst in een louche buitenwijk van Parijs.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Nowhere

Te zien bij: Netflix

Een zwangere vrouw zit in haar eentje vast in een zeecontainer die ronddrijft op zee en probeert te overleven nadat ze een door een totalitair regime verwoest land is ontvlucht.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬



Meg 2: The Trench

Te zien bij: HBO Max

Een onderzoeksteam komt tijdens het verkennen van de diepten van de oceaan meerdere bedreigingen tegen, waaronder een kwaadaardige mijnbouwoperatie. Ze moeten het opnemen tegen kollosale Megs en meedozenloze milieuplunderaars.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Starstruck (S03)

Te zien bij: HBO Max

Twintiger Rose Matafeo, een millennial in Londen, heeft twee uitzichtloze baantjes en krijgt met allerlei problemen te maken als ze ontdekt dat ze per ongeluk met een filmster naar bed is geweest.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Till

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wanneer de veertienjarige Emmett Till in 1955 vermoord wordt, belooft zijn moeder het racisme achter de aanval aan de kaak te stellen terwijl ze de betrokkenen voor de rechter probeert te slepen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Fake Sheikh (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dit is het verhaal van tabloidverslaggever Mazher Mahmood: de koning van de nieuwsverhalen. Hij speelt een rijke Arabische sjeik en misleidt modellen, royals en sterren met uitgebreide undercoveroperaties. Bijna dertig jaar lang stond hij aan de top van de Britse journalistiek. Maar dan volgt zijn buitengewone ondergang. Mahmood komt zelf op de voorpagina en de rollen zijn ineens omgedraaid.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Gen V (S01E01-E03)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Gen V geeft het publiek een kijkje in het leven op Godolkin University, Amerika’s enige universiteit voor superhelden (onder leiding van Vought International). In Gen V volgen we de eerste generatie superhelden die bewust zijn van het feit dat ze superkrachten hebben verworven dankzij het middel “Compound V”, dat bij hen is geïnjecteerd. De jonge superhelden gaan op de universiteit de strijd aan om zich fysiek en moreel van elkaar te onderscheiden. Al snel beseffen ze dat ambitie vraagt om opofferingen en dat er een dunne lijn zit tussen goed en kwaad. Als de duistere geheimen van de universiteit boven water komen, moeten de studenten bepalen wat voor soort helden ze willen zijn…

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

KANE: A Story Recorded

Te zien bij: Videoland

Aan de hand van nooit eerder vrijgegeven privéopnames wordt het verhaal verteld van een van Nederlands grootste muziekbands aller tijden: Kane. Deze serie toont de rise to fame van de band die van de oprichters nationale poplegendes maakte. Een avontuur dat in 2014 na vijftien jaar zeer abrupt eindigde. Dinand en Dennis geven voor het eerst ook tekst en uitleg waarom ze destijds zijn gestopt.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Nr. 10

Te zien bij: Cinemember

Günter is als vierjarige gevonden in een Duits bos. Vier decennia later leidt hij een normaal leven. Hij vraagt zich niet af waar hij vandaan komt, totdat een vreemdeling op een brug één enkel woord in zijn oor fluistert.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

One Day as a Lion

Te zien bij: Pathé Thuis

Jackie Powers is een waardeloze huurmoordenaar die de sluwe schuldenaar Walter Boggs moet uitschakelen. Jackie weet hem echter alleen maar kwaad te maken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

57 Seconds

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer een techblogger een interview krijgt met een techgoeroe en zijn leven redt, vindt hij een mysterieuze ring waarmee hij 57 seconden terug in te tijd kan gaan.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube