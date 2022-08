iCulture Vandaag: dit was woensdag 31 augustus 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 31 augustus 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kwam er nog meer nieuws over Eve. Dit keer schrapt het bedrijf geen product, maar er komt juist iets bij! De nieuwe Eve Flare-lichtbol is volgend jaar te koop en ziet er strak uit! Wat je nu al kunt kopen is een Xcode Cloud abonnement, maar dat is alleen voor bepaalde ontwikkelaars interessant. Ben je geen ontwikkelaar en weet je echt niet wat je met je geld moet? Misschien is de duurste iPhone ooit dan een optie… Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Nog meer Eve nieuws deze week: de Eve Flare-lichtbol met Thread is volgend jaar te koop.

​ Is dit de duurste iPhone ooit? Je kunt ‘m maar beter niet kopen…

Apps

Dit zijn de beste Nederlandse iPhone apps die je echt eens moet checken!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Flightradar24 | Flight Tracker (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - Je kunt nu vliegtuigen, vluchten, luchthavens en locaties opslaan in je bladwijzers.