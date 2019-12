Apple is in allerlei bedrijfstakken aanwezig en daar komt binnenkort misschien ook de satellietbusiness bij. Onlangs zijn er meerdere satellietexperts in dienst gekomen, heeft Bloomberg opgemerkt.

Apple stapte in 2017 in satellieten, maar er lijkt nu sprake van een versnelling. Matt Ettus, Daniel Ellis en Ashley Moore zijn drie satellietexperts die sinds kort bij Apple werken. Moore werkte eerder bij Aerospace Corp aan communicatiesatellieten, terwijl Ellis ervaring heeft met het bouwen van communicatienetwerken waarmee je data wereldwijd kunt rondsturen. Eerder werkte hij voor Netflix. Mogelijk is dit ook meteen een aanwijzing wat Apple met de satellieten van plan is: rechtstreeks data zenden via een satelliet naar je iPhone. Je hebt dan ook ontvangst op plekken met slechte dekking.



Ettus richtte ooit National Instruments Corp op, dat apparatuur voor draadloze communicatie maakt. Het werken aan satelliettechnologie is binnen Apple één van de vele ‘special projects’. Dit zijn projecten waarmee Apple grote nieuwe productcategorieën aan het ontwikkelen is. Ook het maken van een zelfrijdende auto valt onder zo’n special project. Het satellietproject zou zich nog in een vroeg stadium bevinden.

Apple-satellieten of niet?

De vraag is nog of Apple eigen satellieten de lucht in wil schieten, zodat er een eigen communicatienetwerk beschikbaar komt, of dat zal worden samengewerkt met externe partijen. Boeing zou al eens gesprekken met Apple hebben gevoerd over het investeren in een project voor 1.000 satellieten. In 2017 schreven we ook als eens over het in huis halen van satellietexperts van Google.

Voormalig Google-medewerkers

In plaats van eigen satellieten zou Apple zich ook kunnen richten op de apparatuur die op de grond nodig is om satellietdata te kunnen gebruiken. Apple’s satellietprogramma wordt geleid door John Fenwick, voormalig hoofd ruimtevaart bij Google, en Michael Trela, ex-hoofd satelliettechnologie bij Google. Nadat Google deze activiteiten afstootte stapten Fenwick en Trela over naar Apple.

De twee richtten in het verleden Skybox Imaging op, waarmee satellieten ter grootte van een koelkast werden gemaakt. Hiermee was het mogelijk om gedetailleerde en actuele beelden van het aardoppervlak te maken.