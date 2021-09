We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: 9/11: Inside the President’s War Room

Eerder deze week al besproken, deze documentaire over 9/11. Het is twintig jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York plaatsvonden. Om dit te herdenken heeft de BBC in samenwerking met Apple de documentaire ‘9/11: Inside the President’s War Room’ uit. Je krijgt in exclusieve interviews een terugblik hoe toenmalig president George W. Bush en zijn naaste staf en adviseurs reageerden op 9/11. Wat deden ze toen de eerste berichten binnenkwamen en het slechts een tragisch vliegtuigongeval leek? En hoe snel veranderde dat toen bleek dat er terrorisme in het spel was?

Bekijken: 9/11: Inside the President’s War Room

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Te zien bij: Disney+

Eerder had Apple TV+ al een achter de schermen-reportage over Billie Eilish. Wie de zangeres liever in actie ziet kan op Disney+ deze concertfilm kijken, waarin Eilish nummers van haar nieuwste album speelt in de Hollywood Bowl, aangevuld met animaties.

La Casa de Papel (S02 E01)

Te zien bij: Netflix

Acht dieven sluiten zichzelf en hun gijzelaars op in de Koninklijke Munt van Spanje terwijl een crimineel meesterbrein de politie manipuleert om zijn plan uit te voeren.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Te zien bij: Netflix

Deze serie brengt de terreuraanslagen van 9/11 onverbloemd in beeld, van Al Qaeda’s opkomst in de jaren 80 tot de reactie van Amerika in binnen- en buitenland.

Sully

Te zien bij: Netflix

De piloot Sully landt met een noodlanding een vliegtuig met 155 passagiers aan boord op het water van de Hudson. Hij wordt geroemd door de media, maar intern is er een onderzoek gaande dat zijn reputatie en carrière dreigt te vernietigen.

Assepoester / Cinderella

Te zien bij: Netflix

Cinderella is een moderne musical met een gewaagde interpretatie van het verhaal waarmee je bent opgegroeid. De ambitieuze heldin (Camilla Cabello) heeft grote dromen en met de hulp van haar Fab G, zet ze door om ze waar te maken. Cinderella heeft een all-star cast met onder andere Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter en Pierce Brosnan.

Ferrari: Race to Immortality

Te zien bij: Videoland

In 1950 gaat de Formule 1 van start met het iconische Scuderia Ferrari als deelnemer. De koningsklasse stelt hoge eisen aan het menselijk vernuft, maar voor de coureurs is het de eerste tien jaar balanceren op de dunne draad tussen leven en dood. Enzo Ferrari is de grote man van de autosport en de patriarch van de stal, iemand die op een ongekende manier over snelheid durft te dromen. De twee sterren van het team, Peter Collins en Mike Hawthorn, zijn elkaars grootste concurrent. Toch vinden ze hun vriendschap even belangrijk als het winnen van de volgende race. Ferrari: Race to Immortality vertelt het verhaal over liefde en dood, over de overwinningen en tragedies van de grote kampioenen van Ferrari. Doordeweeks is het la dolce vita en in het weekend hopen dat je overleeft.

Resistance

Te zien bij: Ziggo

Marcel Mangel ontdekt de wereld van de muziek en het theater door zijn vader, zelf een bariton, die hem regelmatig meeneemt naar voorstellingen. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt moet het gezin vluchten. In 1942 besluit hij zich bij het Franse verzet te voegen en verandert hij zijn naam in Marcel Marceau om zijn Joodse afkomst te verbergen. Met zijn mimekunsten probeert hij te overleven en de levens te redden van Joodse weeskinderen wier ouders door de nazi’s zijn vermoord.

Seized

Te zien bij: Pathé Thuis

Voormalig geheim agent Carl staat voor een enorm dilemma. Als hij zijn kinderen ooit nog levend terug wil zien, moet hij drie gevaarlijke criminele bendes uitschakelen. En dit binnen 5 uur…